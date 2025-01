Un nuovo capitolo per DS

Il marchio francese DS, noto per il suo posizionamento premium, ha annunciato ambiziosi piani per entrare nel segmento del lusso, sfidando colossi come Bentley e Rolls-Royce. Durante il Salone di Bruxelles, Thierry Métroz, direttore del design di DS, ha rivelato la nuova N°8, un’ammiraglia elettrica che rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo. La missione di DS è chiara: diventare un brand di lusso, anche se il percorso per raggiungere questo traguardo potrebbe richiedere anni di lavoro e innovazione.

La N°8: un design ispirato al lusso

La DS N°8 è stata progettata con un’attenzione particolare ai dettagli e alla qualità dei materiali, elementi che la avvicinano ai modelli di alta gamma di marchi storici. Métroz ha sottolineato che la scelta dei materiali e la loro applicazione sono state ispirate da Bentley, puntando a offrire un’esperienza di lusso autentica. Nonostante le sfide legate all’utilizzo di piattaforme condivise con Stellantis, il team di design è determinato a modificare elementi chiave della vettura per ottenere proporzioni e linee distintive che la differenzino nel mercato.

Strategia di mercato e obiettivi futuri

DS non ha fissato obiettivi di vendita specifici per la N°8, ma si concentra sulla creazione di un’auto di alta qualità con un design accattivante. Métroz ha confermato che anche le future versioni di DS 7 e DS 4, che saranno ribattezzate N°7 e N°4, seguiranno lo stesso spirito della N°8, mantenendo l’impegno verso l’eccellenza. Questo approccio riflette la volontà del marchio di posizionarsi come un attore serio nel mercato del lusso, un obiettivo che richiederà tempo e dedizione per essere realizzato.