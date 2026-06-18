Ducati 750 SS 1974 in green: storia, restauro e asta per un ricordo familiare

Una Ducati 750 SS del 1974, uno dei circa 400 esemplari a carter tondo, ha una storia singolare: acquistata negli anni Ottanta da un collezionista danese, ha viaggiato per Scandinavia e Nord Italia, è stata restaurata nel 2005 e verniciata in British Racing Green in omaggio al padre, ex pilota della Royal Air Force; ora va all'asta con una stima compresa tra 82.000 e 106.000 euro.

Ci sono motociclette che diventano icone perché restano intonse nelle collezioni; altre lo diventano perché raccontano una storia personale. Questa Ducati 750 SS del 1974 appartiene alla seconda categoria: un esemplare raro e riconoscibile per il suo motore e per il legame emotivo che ha con il proprietario.

La moto, parte della produzione limitata di circa 400 pezzi nota come carter tondonon è rimasta nascosta in una teca ma ha macinato chilometri attraverso la Scandinavia e fino al Nord Italiaprima di essere sottoposta a un restauro completo nel 2005. Oggi torna sotto i riflettori perché sarà offerta all’asta da Bonhams con una stima significativa.

Origini e valore storico della 750 SS legata a Imola

La 750 Super Sport a carter tondo nasce come erede della moto che vinse la 200 Miglia di Imola del 1972una gara che ha contribuito a definire la reputazione internazionale della casa di Borgo Panigale. Quel successo fu firmato da piloti come Paul Smart e Bruno Spaggiarie da quell’impresa derivò un modello sportivo stradale diventato oggetto di desiderio tra gli appassionati. Proprio per la rarità e il valore storico, ogni aspetto originale viene valutato con grande attenzione: preservare la vernice di fabbrica può incidere sul prezzo di vendita di decine di migliaia di euro.

Autenticità tecnica verificata

L’esemplare in oggetto mantiene però gli elementi fondamentali che ne garantiscono l’autenticità: secondo la documentazione d’asta, lo storico della casa, Ian Falloonha ispezionato la moto e ha dichiarato che il telaio, il motore e i componenti strutturali corrispondono a una vera 750 SS carter tondo. Questa conferma tecnica è cruciale per la valutazione e per spiegare perché, nonostante la modifica estetica, l’esemplare continui ad essere considerato interessante per i collezionisti.

Il restauro del 2005 e la scelta del verde britannico

Il proprietario che ha dato nuova vita alla moto è un collezionista della Danimarca che acquistò la 750 SS negli anni Ottanta. Dopo anni di uso su strada, la moto fu oggetto di un restauro totale nel 2005. Durante quell’intervento il proprietario prese una decisione che ha scatenato dibattiti: sostituire la livrea originaria con un elegante British Racing Green invece di riportare l’argento e il verde di fabbrica.

Questa scelta non fu casuale ma profondamente emotiva: il colore era un omaggio al padre dell’uomo, che aveva servito nella Royal Air Force durante la guerra, era stato abbattuto sopra la Germania e, in seguito, aveva lavorato come designer presso la Jaguar. Per il proprietario, il verde scuro era il modo più forte per tenere vivo quel ricordo familiare, un gesto che trasforma la moto in un medaglione di memoria oltre che in un veicolo d’epoca.

Uso su strada e conservazione

Contrariamente ai rigori dei puristi che preferiscono pezzi conservati in condizioni di museo, questa 750 SS ha continuato a essere guidata dopo il restauro, portando con sé una storia fatta di viaggi reali e usura autentica. Questo comportamento da strada, unito alla modifica estetica, rappresenta il nodo centrale della discussione: importanza storica e valore collezionistico contro dimensione personale e narrativa affettiva.

Asta Bonhams: stime e incertezza sul mercato

La moto è ora in vendita tramite Bonhamscon una stima iniziale che in documentazione è indicata tra 82.000 e 106.000 euro. Valori alternativi menzionati nelle valutazioni estere parlano anche di una forbice in sterline tra 70.000 e 90.000o di circa 100.000 euroconfermando la fascia elevata tipica di un esemplare raro come questo. Resta da vedere come il mercato reagirà a un lotto in cui la purezza estetica originale è stata sacrificata per un omaggio personale.

La vendita rappresenta quindi un test interessante: da una parte l’autenticità tecnica certificata da un esperto come Ian Falloondall’altra una livrea che porta con sé una storia familiare e geografica che unisce DanimarcaGermania e l’Italia di Borgo Panigale. Per alcuni acquirenti il colore potrebbe aggiungere valore narrativo; per altri potrebbe essere un elemento detrattivo. In ogni caso, la moto resta un pezzo significativo della storia Ducati e un esempio di come gli oggetti d’epoca possano diventare contenitori di memorie personali.