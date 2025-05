Il Ducati Lenovo Team e la tradizione vincente a Le Mans

Il Ducati Lenovo Team si appresta a tornare in pista sul circuito di Le Mans, dove ha ottenuto risultati straordinari negli ultimi anni. Dal 2020, la Desmosedici GP ha trionfato in Francia con cinque piloti diversi, dimostrando la competitività della moto italiana. Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jack Miller e Danilo Petrucci hanno tutti lasciato il segno su questo tracciato, rendendo Le Mans un terreno di caccia privilegiato per il team di Borgo Panigale.

Marc Márquez e la sua determinazione

Marc Márquez, reduce da un test produttivo in Andalusia, arriva a Le Mans con l’intento di riscattare la scivolata che ha compromesso il suo risultato nel GP di Spagna. Attualmente secondo nella classifica generale, Márquez conosce bene il circuito francese, avendo già conquistato tre vittorie nella classe regina. La sua esperienza e determinazione potrebbero rivelarsi decisive per la sua performance in gara. “Le Mans è sempre stata una pista favorevole per noi”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del lavoro svolto nei test di Jerez.

Francesco Bagnaia e la ricerca di risposte

Francesco Bagnaia, anch’esso motivato a continuare la sua rincorsa nel campionato, ha chiuso terzo a Jerez in entrambe le gare del weekend. Con la voglia di ottenere risposte positive dalle nuove soluzioni che debutteranno in Francia, Bagnaia è fiducioso. “Le Mans è una pista che mi piace fin dalle categorie inferiori e sono sicuro che possiamo fare bene”, ha affermato. La sua determinazione e il lavoro svolto nei test potrebbero rivelarsi fondamentali per mantenere viva la lotta per il titolo.

Le caratteristiche del circuito di Le Mans

Il tracciato di Le Mans si è dimostrato uno dei più favorevoli per Ducati, grazie alla capacità della Desmosedici GP di adattarsi alle sue caratteristiche. Le curve lente, le frenate violente e un’accelerazione decisa sono elementi che mettono in risalto le qualità della moto italiana. Con l’obiettivo di mantenere l’ottima tradizione e confermare la supremazia delle ultime stagioni, il team conta sul talento e sull’esperienza di entrambi i piloti per riconquistare la vetta del Mondiale, attualmente guidata da Alex Márquez del team Gresini.