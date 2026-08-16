E-Prix di Londra 2026: la battaglia finale per il campionato di Formula E

Il mondiale di Formula E si avvia alla conclusione con un finale incandescente a Londra. Tre piloti, Jake Dennis, Mitch Evans e Pascal Wehrlein, si contendono il titolo in un weekend di gare emozionanti.

Il campionato di Formula E è giunto al suo epilogo con un finale che promette di essere avvincente. Le due gare di Londra, in programma sabato 15 e domenica 16 agosto, decideranno il destino del titolo mondiale. Jake Dennis, Mitch Evans e Pascal Wehrlein sono i principali protagonisti di questa battaglia, con soli cinque punti a separarli in classifica.

Dopo 15 round disputati in 11 città diverse, la stagione 2026/2027 si conclude con un doppio appuntamento a Londra. Le gare, che inizieranno alle 16:05 ora italiana, saranno decisive per assegnare il titolo al nuovo campione della serie elettrica.

I contendenti al titolo

Jake Dennis, pilota della Andretti è attualmente in testa alla classifica con 146 punti. Il trentunenne inglese ha dimostrato una forma smagliante nelle ultime gare, conquistando la vetta della classifica a Tokyo. Dennis punta a un clamoroso bis, dopo aver già vinto il titolo nella stagione 2026/2026.

Mitch Evans, pilota della Jaguar è secondo in classifica con 144 punti. Evans vanta il maggior numero di vittorie in assoluto in Formula E, ma non ha mai centrato il titolo. Quest’anno, dopo aver annunciato il divorzio da Jaguar a fine stagione, potrebbe finalmente coronare il suo sogno.

Pascal Wehrlein, pilota della Porsche è terzo con 141 punti. Wehrlein ha già vinto il titolo nella stagione 2026/2026, ma il suo morale non è alle stelle dopo gli zero punti conquistati a Tokyo, tappa a cui si era presentato da leader del mondiale.

L’ultimo ballo all’Excel London circuit

L’E-Prix di Londra non chiuderà solo la stagione 12 di Formula E, ma anche un’era del campionato zero emission. Sarà infatti l’ultimo weekend in cui gareggeranno le monoposto Gen3 Evo rimpiazzate dall’anno prossimo dalle più prestanti Gen4. Inoltre, sarà l’ultimo a disputarsi su un tracciato cittadino londinese, visto che dal prossimo anno il round britannico avrà luogo sul tracciato permanente di Brands Hatch.

Il tracciato dell’Excel London, debuttato nel 2026, misura 2,077 km e presenta 20 curve. Inizia al coperto, nel cuore dell’omonimo centro congressi, e sfocia all’esterno con una serie di chicane fluide ideali per i sorpassi. Con i suoi cambi di superficie e di illuminazione, rappresenta una sfida unica per piloti e team.

Livree celebrative e addii

Prima dell’E-Prix di Londra, solo uno dei tre titoli in palio è stato assegnato: Porsche si è infatti aggiudicata quello dei costruttori. Il titolo team vede in lizza i team ufficiali di Jaguar e Porsche, con i primi in vantaggio di 14 punti.

Due team approfitteranno dell’occasione per sfoggiare livree speciali: il team ufficiale Porsche Formula E scenderà in pista con una colorazione ispirata dalle 956 e 962 dominatrici del Mondiale Endurance negli anni 80; il team Ds Penske, che abbandonerà il circus al termine dell’attuale stagione per far spazio a Opel, si presenterà invece con una speciale livrea iridata.

Da segnalare anche l’addio del veterano Lucas Di Grassi, campione nell’annata 2016/2017, pronto ad appendere il casco al chiodo dopo aver fermato la prima vittoria della storia per il team Lola-Yamaha a Shanghai.

Orari TV e streaming

Le vicende dell’E-Prix di Londra saranno visibili al pubblico italiano tramite i consueti canali. Tutte le sessioni di prove libere saranno disponibili sui canali ufficiali della Formula E e le qualifiche si potranno vedere in streaming tramite il sito web di Sportmediaset.

Le due gare saranno visibili in chiaro e in diretta su Italia 1, oltre che su Mediaset Infinity, e scatteranno alle 16:05 ora italiana. Inoltre, Discovery+ offrirà le dirette di qualifiche e gare ai suoi abbonati.

Questa la sequenza delle varie sessioni del weekend:

Venerdì 14 agosto

Sabato 15 agosto 9:30 – Prove libere 11:40 – Qualifiche (round 16) 16:05 – Gara (round 16)

Domenica 16 agosto 9:30 – Prove libere 11:40 – Qualifiche (round 17) 16:05 – Gara (round 17)



Classifica piloti Formula E

Ecco le prime dieci posizioni della classifica piloti del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2026-2026 alla vigilia dell’ultimo doppio round di Londra: