Scopri la Leica Q3 43 Formula 1® edition: un set esclusivo che combina componenti in carbonio, rivestimenti ad alta aderenza e prestazioni fotografiche di livello professionale

La collaborazione tra Leica e la Formula 1® trasforma l’attenzione al dettaglio tipica dei box di gara in un oggetto da collezione: la Leica Q3 43 Formula 1® Edition reinventa la compatta full-frame con finiture ispirate al motorsport e specifiche tecniche che ne confermano l’anima professionale. Progettata per chi cerca sia estetica sia sostanza, questa edizione combina componenti artigianali e tecnologie moderne in un unico kit composto da fotocamera e accessori coordinati.

Esternamente, il progetto privilegia materiali che richiamano immediatamente il mondo delle corse: elementi in fibra di carbonio lavorati a mano, un rivestimento in microvelour ad alta aderenza e la grafica ufficiale Formula 1® applicata in punti strategici per funzionalità e riconoscibilità. Internamente, la piattaforma rimane quella della Leica Q3 43, con sensore full-frame e processore Maestro IV che garantiscono resa elevata sia per la fotografia sia per il video.

Design e materiali: dettagli che rispondono all’ergonomia di gara

La scelta dei materiali non è meramente estetica: il microvelour sul corpo macchina è pensato per offrire una presa stabile, paragonabile alla sensazione al volante di una monoposto, mentre le parti in carbonio — impugnatura, poggiapollice e pulsante di rilascio — sono realizzate in Germania con una finitura che unisce leggerezza e robustezza. Anche i segnali cromatici seguono una logica funzionale: il rosso Formula 1® contraddistingue il pulsante di scatto e il tasto funzione del poggiapollice, facilitando l’azione immediata in condizioni dinamiche.

Accessori e personalizzazione

Il kit include elementi coordinati come la calotta con incisione, il copriobiettivo e una tracolla in corda recante i loghi di entrambi i marchi. Questi dettagli, oltre a caratterizzare l’aspetto, enfatizzano l’esperienza d’uso: ogni elemento è pensato per essere immediato al tatto e visibile con la sola occhiata laterale, seguendo il principio ergonomico mutuato dal cruscotto di gara.

Hardware e resa d’immagine: specifiche che contano

Alla base della Leica Q3 43 Formula 1® Edition troviamo un sensore full-frame CMOS da 60 MP abbinato al processore della serie Maestro (Maestro IV). Questa combinazione assicura una elevata qualità di immagine sia in JPEG sia in DNG, con tre risoluzioni selezionabili (60, 36 e 18 MP) che sfruttano sempre l’intera superficie del sensore. La gamma ISO estesa fino a 100.000 offre flessibilità anche in scenari di scarsa luce.

L’ottica integrata è il cuore ottico dell’esperienza: il Leica APO-Summicron 43 f/2 ASPH. è progettato per restituire nitidezza e contrasto elevati, con un bokeh gradevole a tutta apertura e una modalità macro che consente riprese ravvicinate dettagliate. Nonostante l’architettura complessa comprenda sette superfici asferiche, l’obiettivo mantiene dimensioni compatte, coerenti con la filosofia della serie Q.

Video e registrazioni avanzate

La fotocamera supporta registrazioni fino a 8K con varie opzioni di frame rate e formati, inclusi ProRes e H.265, e offre profili per output HDMI con HLG/L-Log. La stabilizzazione ottica integrata migliora le riprese in movimento, rendendo la Q3 43 adatta sia alla fotografia d’azione sia alla produzione video di alta qualità.

La dotazione tecnica continua con un mirino elettronico ad alta risoluzione (5.760.000 punti) e un monitor touch da 3″ che facilitano composizione e controllo. L’autofocus ibrido, che combina rilevamento di contrasto, mappatura di profondità e fase, conta fino a 315 punti di messa a fuoco e modalità di riconoscimento per persone e animali.

Esperienza utente e workflow con Leica FOTOS

Per integrare produzione e condivisione, l’edizione speciale offre l’esclusivo Leica Look “Formula 1” un preset che aumenta contrasto e saturazione per evocare l’atmosfera di circuito direttamente nelle immagini JPEG. Il look si importa tramite l’app Leica FOTOS e può essere applicato dalla fotocamera stessa; le immagini sono trasferibili allo smartphone in pochi secondi per una condivisione immediata.

Opzioni commerciali come il test in negozio, la permuta del proprio modello Leica e piani di finanziamento flessibili sono previste per agevolare l’acquisto. La fotocamera mantiene le specifiche operative tipiche della Q3 43, tra cui protezione IP52, corpo in lega di magnesio e ricarica USB o wireless per adattarsi a un utilizzo intenso sul campo.