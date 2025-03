Il commissario straordinario dell’ACI

Il 9 e 10 luglio si svolgeranno le elezioni per il nuovo presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI). Nel frattempo, la gestione dell’ente è stata affidata a un commissario straordinario, il Generale Tullio Del Sette. Questa nomina si è resa necessaria a seguito dell’annullamento della quarta elezione di Angelo Sticchi Damiani, avvenuta lo scorso ottobre. Del Sette ha ufficialmente assunto l’incarico e si occuperà della gestione corrente fino all’insediamento del nuovo presidente.

Il ruolo di Tullio Del Sette

Tullio Del Sette, originario di Bevagna in provincia di Perugia, ha una lunga carriera militare alle spalle. Dopo aver iniziato nel 1970 presso l’Accademia Militare di Modena, ha ricoperto vari ruoli all’interno dell’Arma dei Carabinieri, culminando nella nomina a Comandante Generale nel dicembre 2014. Durante il suo mandato, ha guidato importanti riforme, tra cui l’incorporazione del Corpo Forestale dello Stato e la creazione del Comando Unità per la Tutela Forestale. La sua esperienza sarà fondamentale per affrontare le sfide che l’ACI deve affrontare in questo periodo di transizione.

Le elezioni e le candidature

Fino al 31 marzo, l’ACI raccoglierà le candidature per le elezioni del nuovo presidente. La nomina di Del Sette, firmata dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, conferisce al commissario poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Questo è un passo cruciale per garantire la continuità dell’ente e per coordinare le attività della federazione ACI Sport. La gestione commissariale è vista come un’opportunità per ristrutturare e modernizzare l’ente, in attesa di un nuovo leader che possa guidare l’ACI verso il futuro.

Le sfide future dell’ACI

Il nuovo presidente dell’ACI dovrà affrontare numerose sfide, tra cui la modernizzazione dei servizi offerti agli automobilisti e la promozione della sicurezza stradale. Inoltre, sarà fondamentale sviluppare strategie per attrarre nuovi membri e coinvolgere le giovani generazioni nel mondo dell’automobile. Con l’esperienza di Tullio Del Sette alla guida temporanea, l’ACI ha l’opportunità di prepararsi adeguatamente per affrontare queste sfide e garantire un futuro sostenibile per l’ente.