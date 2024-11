Un nuovo protagonista nel mercato dei SUV

Il panorama automobilistico italiano si arricchisce di un nuovo attore: la EMC7, un SUV che promette di rivoluzionare il segmento C. Prodotto da EMC, un gruppo con vent’anni di esperienza nel settore automotive, questo modello si propone come una valida alternativa a marchi già affermati come DR e Dacia. Con un design accattivante e una dotazione di accessori di serie, la EMC7 si prepara a conquistare il cuore degli automobilisti italiani.

Design e tecnologia all’avanguardia

La EMC7 si distingue per il suo design moderno e audace. La parte anteriore è caratterizzata da una griglia ampia con dettagli cromati che conferiscono un aspetto elegante e sportivo. I fari LED Streamlight non solo migliorano la visibilità, ma aggiungono anche un tocco di sofisticatezza. All’interno, la vettura è equipaggiata con due schermi LCD da 12,3 pollici, che consentono di gestire facilmente tutte le funzioni del veicolo, dall’infotainment alle modalità di guida, che includono Eco, Comfort e Sport. I sedili, con un design bicolore in pelle beige e nera, offrono un comfort superiore, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

Prestazioni e motorizzazione

La EMC7 è alimentata da un motore turbo a benzina da 1.5 litri, capace di erogare 174 cavalli e una coppia di 290 Nm. Grazie a un cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti, questo SUV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 9,2 secondi, dimostrando così di essere non solo elegante, ma anche performante. Inoltre, nel prossimo anno, saranno disponibili modelli alimentati a GPL, offrendo un’opzione ancora più economica per gli automobilisti attenti al budget.

Sicurezza e accessori di serie

La sicurezza è una priorità per EMC, e la EMC7 non fa eccezione. Il SUV è dotato di una serie di dispositivi di sicurezza moderni, tra cui ABS, controllo di trazione e hill holder. Tuttavia, è importante notare che alcune tecnologie avanzate, come l’avviso dell’angolo cieco e il mantenimento di corsia, non sono presenti. Nonostante ciò, la retrocamera e il cruise control sono inclusi, rendendo la guida più sicura e confortevole.

Disponibilità e prezzo

La EMC7 sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dai primi mesi del prossimo anno, con un prezzo di partenza di 24.800 euro. Con 80 concessionarie sparse in tutta Italia, gli automobilisti avranno diverse opzioni per testare e acquistare questo nuovo SUV. La combinazione di un prezzo competitivo, prestazioni elevate e un design accattivante rende la EMC7 una proposta interessante per chi cerca un SUV economico e ricco di accessori.