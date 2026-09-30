Il weekend motoristico del 1-4 ottobre porta la F1 a Sepang e include rally, GT e supertrofeo, tutti in diretta su Sky.

Il gran premio del Bahrain farà ritorno in circoscrizione asiatica, ma con una sorpresa: la gara si svolgerà sul circuito di Sepang in Malesia. Il weekend, dal 1 al 4 ottobre, sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con la possibilità di seguirlo in streaming su NOW. La programmazione prevede una serie di appuntamenti giornalieri, dalle conferenze stampa alle prove libere, fino alla sprint finale della domenica mattina.

Calendario completo del GP Bahrain a Sepang

Giovedì 1 ottobre inizia la manifestazione con la conferenza stampa dei piloti alle ore 13:00, seguita alle 14:45 dal Paddock Live Pit Walk. Venerdì 2 ottobre è dedicato alle prove libere: la prima sessione parte alle 6:30, la seconda alle 10:00, intervallate da numerosi momenti Paddock Live per approfondire le attività dei team. Sabato 3 ottobre si svolge la terza prova libera alle 6:30, il warm-up alle 9:15 e, poco dopo, le qualifiche alle 10:00. La domenica 4 ottobre la gara parte alle 9:00, seguita da un Paddock Live Post-Gara alle 11:00 e da un approfondimento “Race Anatomy” a partire dalle 12:15.

Altri eventi motoristici in programma

Il weekend non è dedicato esclusivamente alla F1. Su Sky Sport è previsto il ritorno del WRC – Rally Italia Sardegna con le sue Live Stage distribuite dal giovedì 16:00 al domenica 14:00. Parallelamente, la GT World Challenge Europe arriva a Barcellona per il nono appuntamento: la Race 1 sarà in onda sabato 14:00 su Sky Sport Arena, mentre la Race 2 chiude la domenica alle 16:00 su Sky Sport F1. Sempre a Barcellona, il Lamborghini Super Trofeo disputa due gare, la prima sabato 16:50 e la seconda domenica 12:05, entrambe su Sky Sport Arena. Tutti gli eventi sono accompagnati da aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24, e i canali social dedicati.

Copertura Sky: commentatori, analisi e approfondimenti

La telecronaca della gara è affidata a Carlo Vanzini insieme a Roberto Chinchero, mentre le analisi tecniche sono curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Il servizio in studio prevede l’intervento di Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, alternati tra studio e pista durante la stagione. Dopo la gara, il segmento Race Anatomy condotto da Fabio Tavelli insieme ai suoi ospiti, sviscera le scelte strategiche e le dichiarazioni dei protagonisti, offrendo al pubblico una visione più profonda della competizione.

Tutto il palinsesto è arricchito da contenuti extra: Paddock Live Show interviste ai team principal, notebook con statistiche e la possibilità di accedere a SkyLightsRoom per vedere gli highlights on-demand. Gli appassionati possono inoltre ricevere aggiornamenti immediati via WhatsApp, consultare le news su Google Discover o seguire le dirette su Sky Sport 24, garantendo una fruizione completa e interattiva del weekend motoristico.