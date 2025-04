Le prove libere del GP d'Arabia Saudita 2025 vedono McLaren in grande forma con Norris e Piastri al comando.

Dominio McLaren nelle prove libere

Il venerdì di prove libere del GP d’Arabia Saudita 2025 ha visto un chiaro dominio della McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che hanno chiuso la giornata al comando. Il tracciato cittadino di Jeddah, noto per la sua velocità e tecnicità, sembra adattarsi perfettamente alle caratteristiche delle monoposto McLaren. Norris ha preceduto il compagno di squadra di appena 163 millesimi, dimostrando una solidità impressionante sia nel giro secco che nella simulazione di gara, staccando nettamente tutti i rivali.

Le prestazioni degli altri team

Max Verstappen ha chiuso la sessione in terza posizione, con un ritardo di poco meno di tre decimi. La Ferrari, invece, ha mostrato un distacco più marcato: Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo, a mezzo secondo dal leader, mentre Carlos Sainz ha completato la top-5 al volante di una Williams competitiva. Leclerc ha avuto un margine di miglioramento, avendo segnato il suo miglior tempo solo al terzo tentativo, dopo aver effettuato modifiche all’assetto della sua SF-25.

Difficoltà per i big

Tra i piloti di punta, Lewis Hamilton ha faticato, chiudendo tredicesimo con oltre 1.1 secondi di ritardo. La sua prestazione ha destato preoccupazione, poiché non è mai sembrato a proprio agio tra le curve veloci di Jeddah. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a causa di un’uscita di pista di Yuki Tsunoda, che ha danneggiato gravemente la sua monoposto Red Bull. Nonostante l’incidente, il giapponese è uscito illeso, ma la sua vettura ha subito danni significativi.

Risultati delle prove libere 1

Nelle prove libere 1, sorprendentemente, il miglior tempo è stato registrato da Pierre Gasly con la sua Alpine-Renault. Tuttavia, questo risultato è stato considerato poco indicativo, poiché Gasly ha chiuso ottavo nella seconda sessione, a oltre 8 decimi dalla vetta. Le condizioni della pista durante le FP1, con il sole ancora alto, hanno influito sulle prestazioni, rendendo il primo turno di prove meno rappresentativo. Dietro Gasly, Norris, Leclerc e Piastri hanno mostrato una competitività notevole, tutti racchiusi in poco più di un decimo di secondo.

Prossimi appuntamenti

Il weekend del GP d’Arabia Saudita 2025 prosegue sabato 19 aprile con le prove libere 3 e le qualifiche, che definiranno la griglia di partenza per la quinta tappa del mondiale di Formula 1. La gara si svolgerà domenica 20 aprile alle 19.00, in una giornata che promette emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di motorsport.