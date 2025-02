Fabio Quartararo e Yamaha: inizio promettente per la stagione 2025

Un avvio di stagione da sogno per Quartararo

Il 2025 si apre con ottime notizie per Fabio Quartararo e il team Yamaha Factory Racing. Dopo aver dimostrato la sua velocità nello Shakedown della settimana precedente, il pilota francese ha continuato a stupire nella prima giornata dei test collettivi di MotoGP a Sepang. Con un tempo di 1’57″555, Quartararo ha eguagliato le prestazioni delle qualifiche dello scorso novembre, dimostrando di essere in forma smagliante. La sua prestazione è stata ulteriormente accentuata dal numero di giri completati, ben 54, che testimoniano un’ottima gestione della moto e una preparazione meticolosa.

Le prestazioni degli avversari

Nonostante il dominio di Quartararo, la competizione si fa sentire. Le due M1 di Prima Pramac Racing, guidate da Jack Miller e Miguel Oliveira, hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e decimo posto, dimostrando che la Yamaha ha una solida presenza nella top 10. Marc Marquez, con la Ducati, ha mostrato un buon ritmo, chiudendo secondo a soli 51 millesimi dal francese. Tuttavia, il suo compagno di squadra, Pecco Bagnaia, ha adottato un approccio più cauto, terminando in 17° posizione e completando solo 45 giri.

Le sfide per gli altri team

Le altre case motociclistiche hanno affrontato diverse difficoltà. Le KTM, ad esempio, non sono riuscite a entrare nella top 10, con Pedro Acosta che ha chiuso all’undicesimo posto. Anche l’Aprilia ha avuto una giornata complicata, con Jorge Martin costretto a ritirarsi dopo una caduta che lo ha portato in ospedale per accertamenti. La situazione di Raul Fernandez è stata ancor più seria, con una frattura al mignolo della mano sinistra che lo costringerà a un intervento chirurgico. Questi eventi mettono in evidenza le sfide che i piloti devono affrontare durante i test, dove la velocità deve essere bilanciata con la sicurezza.

Un futuro promettente per Quartararo e Yamaha

Con un inizio di stagione così incoraggiante, Fabio Quartararo e il team Yamaha possono guardare al futuro con ottimismo. La combinazione di prestazioni elevate e una solida preparazione potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione 2025. I test di Sepang non solo hanno fornito un’anteprima delle capacità di Quartararo, ma hanno anche messo in luce le aree in cui gli avversari dovranno migliorare per competere al massimo livello. Con la stagione che si avvicina, gli appassionati di MotoGP possono aspettarsi un campionato avvincente e ricco di sorprese.