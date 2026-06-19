Ferrari Luce e il meccanismo di accesso alle hypercar per i clienti top

La Ferrari Luce, mostrata a Roma il mese scorso e firmata LoveFrom di Jony Ive, è un modello elettrico da 550.000 euro che unisce specifiche tecniche di primo piano e una strategia commerciale studiata per selezionare i clienti più fedeli di Maranello.

La Casa di Maranello ha introdotto la sua prima vettura full electric il mese scorso a Romasegnando un passaggio importante nella sua storia. Il progetto, sviluppato in collaborazione con lo studio LoveFrom guidato da Jony Iveha suscitato reazioni contrastanti: da un lato l’attenzione per l’innovazione tecnica, dall’altro il dibattito sulle scelte estetiche e sul ruolo commerciale dell’auto.

Oltre all’aspetto estetico, la presentazione ha messo in luce una strategia di vendita che non riguarda solo la singola vettura ma il rapporto tra cliente e marchio nel tempo. In pratica, possedere questo modello può diventare un elemento per accedere a vetture in edizione limitata e a proposte di maggior prestigio dall’offerta di Maranello.

Design e reazioni: la firma LoveFrom e il confronto con il passato

La nuova vettura a batteria porta la firma dello studio LoveFromcon alla guida il designer Jony Ivegià responsabile del design per Apple. Il progetto è una berlina quattro porte dalle linee morbide, concepita per offrire una lettura moderna del lusso automobilistico. Tuttavia, alcuni osservatori, incluso l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolohanno espresso perplessità sul risultato estetico, giudicandolo poco evocativo rispetto ai canoni storici della Casa.

Un’auto pensata per la transizione

Il carattere sobrio e l’orientamento verso forme meno aggressive rivelano la volontà di Maranello di proporre un linguaggio diverso per l’elettrico. Il modello è quindi anche un test culturale: valutare quanto la clientela tradizionale sia disposta ad accettare nuove forme per conservare il diritto a partecipare alle future assegnazioni di hypercar e one-off.

Specifiche tecniche: numeri che parlano di performance

Sotto la carrozzeria, la vettura monta un pacco batteria da 122 kWh composto da 210 celle in seriecapace di fornire una capacità di scarica fino a 830 kW. La soluzione propulsiva prevede motori multipli con caratteristiche elevate: quelli anteriori raggiungono i 30.000 giri/minmentre gli elementi posteriori arrivano a 25.500 giri/min. La potenza complessiva dichiarata è di 1.050 CVche permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h.

Quali indicazioni tecniche pesano di più

Questi numeri posizionano il modello nella fascia alta delle prestazioni elettriche: il valore del pacco batteria e la composizione delle celle indicano una progettazione orientata alla gestione di elevati flussi di energia, mentre le velocità di rotazione dei motori sottolineano l’attenzione alla reattività e alla prontezza di risposta, elementi fondamentali per il DNA sportivo del marchio.

Strategia commerciale di Maranello: esclusività e fidelizzazione

Il prezzo di listino della vettura è stato fissato a 550.000 eurocifra che oltre al valore industriale sembra giocare una funzione ulteriore nel sistema commerciale. La produzione è limitata a meno di 14.000 esemplari all’anno, una scelta che mantiene alto il livello di scarsità e alimenta meccanismi di selezione nella clientela.

Secondo quanto emerso dalle dinamiche osservate intorno al lancio, l’acquisto del modello sta venendo interpretato da molti come un modo per consolidare la posizione nella lista dei clienti privilegiati di Maranello: possedere questa vettura può facilitare in futuro l’assegnazione di edizioni limitate, one-off e hypercar riservate a una cerchia ristretta. Questo approccio non è nuovo nel lusso: marchi dell’alta moda, come Hermèshanno adottato meccanismi analoghi per premiare la fedeltà degli acquirenti nel tempo.

Le implicazioni per collezionisti e appassionati

Per i collezionisti e gli investitori, la scelta di inserire nel proprio garage un modello percepito come “tappa obbligata” può rappresentare sia un investimento strategico sia un compromesso in termini di gradimento personale. Alcuni clienti sembrano disposti a sostenere la spesa pur di mantenere o conquistare uno status che apre le porte ai pezzi più rari e ambiti prodotti dalla Casa di Maranello.

Alla base di questa strategia c’è una precisa gestione della relazione con il cliente: l’azienda, attraverso l’amministratore delegato Benedetto Vignaha confermato che gli ordini provengono da una combinazione di acquirenti storici e nuovi appassionati, sottolineando la volontà di mixare tradizione e acquisizione di nuovi segmenti di mercato.

Il dibattito attorno alla vettura evidenzia come il passaggio all’elettrico non sia solo una sfida tecnica ma anche culturale e commerciale per marchi con una tradizione ben radicata. L’esito di questa operazione sarà monitorato anche dal mercato collezionistico, dove il valore e la percezione dei modelli evolvono nel tempo.