Fettucciato MX 2026: tutto pronto per la sfida su due ruote a Viarigi

Il mondo del fuoristrada italiano si prepara a vivere un weekend di pura adrenalina. A Viarigi, nella suggestiva borgata Valle, si terrà il Campionato Fettucciato MX 2026un evento che promette di unire precisione tecnica e spettacolarità in un mix unico.

L’evento, in programma il 6 e 7 giugno, vedrà sfidarsi i migliori piloti in un tracciato studiato per mettere in risalto le capacità di guida e la tecnica. Il Fettucciato MX si distingue per la sua formula ibrida, che combina elementi del motocross tradizionale con le peculiarità dell’enduro, offrendo un’esperienza dinamica e coinvolgente sia per i piloti che per il pubblico.

Il programma del weekend

Il sabato pomeriggio sarà dedicato ai giri liberi e alle prove, un’occasione fondamentale per i piloti per prendere confidenza con il percorso e perfezionare l’assetto delle loro moto. La domenica, invece, sarà il giorno delle competizioni, con manche che prometteranno duelli serrati e grandi emozioni.

In pista scenderanno sia giovani promesse che atleti navigati, rappresentanti di un ampio ventaglio di categorie. Questo rende l’evento ancora più interessante, offrendo uno spettacolo variegato e ricco di sfumature.

Non solo competizione: il contesto dell’evento

Oltre alle gare, il Campionato Fettucciato MX 2026 offrirà anche momenti di intrattenimento e convivialità. Non mancheranno gli stand gastronomici, dove i visitatori potranno gustare le specialità locali. Nella serata di sabato, un DJ set animerà la festa, permettendo a tutti di prolungare l’adrenalina della giornata oltre la pista.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, rendendolo accessibile a tutti gli appassionati e ai curiosi che vogliono vivere da vicino l’emozione del fuoristrada.

Il MotoClub Alfieri in azione

Non solo Viarigi: il primo fine settimana di giugno sarà intenso anche per i piloti del MotoClub Alfieri di Asti. Domenica, a Castellamonte (TO), si terrà una nuova tappa del Campionato regionale enduro.

In griglia di partenza ci sarà la maggior parte dei piloti Alfieri, pronti a dare battaglia per conquistare podi e vittorie nelle rispettive categorie. Il presidente del moto club astigiano, Roberto ‘Bobo’ Galati, commenta con entusiasmo: “Continua con successo e impegno questa lunga stagione sportiva. Non vediamo l’ora di portare un po’ di colori biancoblù in gara.”

Questo weekend promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote, con eventi che uniscono competizione, spettacolo e passione per il mondo del fuoristrada.