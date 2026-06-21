Fiat 500 Spiaggina rivisitata come opera d’arte al Senato Hotel Milano

Durante la Milano Fashion Week Uomo, dal 19 al 23 giugno, Garage Italia e Mariaflora presentano Spiaggina Stripes: una Fiat 500 trasformata in installazione nella corte interna del Senato Hotel Milano, dove vernice, tessuti e dettagli artigianali traducono l'identità dell'hotel su quattro ruote.

La Milano Fashion Week Uomo ha ospitato un intervento che sposta il confine tra automobile e opera d’arte. Dal 19 al 23 giugnonella corte interna del Senato Hotel Milanouna Fiat 500 Spiaggina è stata reinterpretata come installazione espositiva: il progetto, battezzato Spiaggina Stripesè frutto della collaborazione tra Garage Italia e Mariaflora e propone un approccio alla customizzazione che privilegia l’identità di luogo rispetto al semplice restyling estetico.

Dal pattern dell’hotel alla carrozzeria: un progetto legato a un luogo preciso

Il punto di partenza del lavoro è stato il Senato Hotel Milano stesso: i motivi a righe bianche, nere e verdi presenti negli interni dell’hotel sono stati presi come riferimento visivo e reinterpretati per la vettura. L’operazione non si limita a trasferire un motivo grafico; Garage Italia ha rielaborato il pattern in un ritmo più libero e irregolare, così da far proseguire l’architettura dell’hotel sulla carrozzeria. Come sintetizza la definizione usata nella presentazione, «Non è tuning: è l’identità dell’hotel trasferita su quattro ruote.»

La scelta del luogo di esposizione

La corte interna del Senato Hotel Milanosituata nel cuore del quadrilatero della modaè stata trasformata in uno spazio aperto dove la vettura non rimane un semplice oggetto da ammirare, ma diventa parte di una fruizione espositiva. In questo contesto la Spiaggina agisce come oggetto narrativoun elemento che racconta il carattere e il linguaggio estetico di un luogo specifico piuttosto che proporsi come l’ennesimo gadget automobilistico.

Materiali, verniciatura e dettagli artigianali della Spiaggina Stripes

La metamorfosi della cabrio interessa ogni componente: la carrozzeria è stata trattata con una verniciatura bespoke realizzata da R-M Paintdove superfici lucide e opache si alternano per generare profondità e contrasto nel disegno a righe. Questa soluzione di finitura artigianale accentua la tridimensionalità del motivo e valorizza la silhouette iconica della Fiat 500 Spiaggina.

All’interno si mantiene la stessa logica materica: i tessuti tecnici outdoor forniti da Mariaflora conferiscono robustezza e funzionalità, mentre i sedili e le finiture ospitano lavorazioni di Bonacina 1889 e richiami al mondo nautico curati da Italdek. L’insieme crea un interno che punta tanto sulla componente tattile quanto sull’estetica, costruendo una identità materica coerente con quella esterna.

Garage Italia e Mariaflora hanno infatti rifiutato l’idea di produrre «l’ennesimo tuning»: la trasformazione cerca di superare la pura decorazione per offrire un progetto su misura che racconti un luogo e la sua atmosfera. In questo senso la Spiaggina Stripes conferma la tesi secondo cui «A volte un’auto è un modo per raccontare un luogo.»

Il significato del progetto nel contesto della moda e del design a Milano

Presentare la vettura durante la Fashion Week implica una contaminazione tra mondi affini: moda, design e personalizzazione automobilistica. L’intervento mette in luce come la customizzazione possa diventare una forma di espressione culturale, in cui l’auto non è più solo veicolo ma anche installazione urbana pensata per dialogare con lo spazio espositivo e con il pubblico presente nel quadrilatero.

La collaborazione tra un atelier automobilistico come Garage Italia e una casa tessile come Mariaflora evidenzia inoltre come le competenze artigianali — dalla verniciatura alle lavorazioni tessili — possano unirsi per ottenere un prodotto finito che è al contempo pratico e narrativo. Il progetto Spiaggina Stripes si inserisce così in un percorso di sperimentazione che cerca di ridefinire il concetto di personalizzazione automobilistica attraverso l’attenzione al dettaglio e all’identità locale.