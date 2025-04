Un nuovo allestimento per le flotte

La Fiat Grande Panda si arricchisce di un nuovo allestimento, il Business, progettato specificamente per soddisfare le esigenze delle flotte aziendali. Questa versione si colloca tra l’allestimento Icon e La Prima, offrendo una dotazione di serie pensata per i professionisti che necessitano di un veicolo versatile e funzionale. Con un prezzo di partenza di 21.650 euro, la Fiat Grande Panda Business si propone come una soluzione competitiva nel mercato delle auto aziendali.

Motorizzazione e dotazione di serie

La nuova Fiat Grande Panda Business è disponibile esclusivamente con una motorizzazione ibrida da 110 CV, composta da un motore 1.2 turbo benzina da 100 CV e un motore elettrico integrato nella trasmissione automatica. Questa configurazione non solo offre prestazioni elevate, ma garantisce anche un minore impatto ambientale, rendendo il veicolo ideale per le aziende attente alla sostenibilità. Tra le dotazioni di serie troviamo luci LED, un monitor centrale da 10,25 pollici, navigatore satellitare, caricabatterie wireless per smartphone, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera.

Opzioni di personalizzazione e comfort

Per coloro che desiderano personalizzare ulteriormente il proprio veicolo, è disponibile il Pack Style, che include barre al tetto nere, cerchi in lega da 16 pollici, plancia Style e vetri posteriori oscurati. Inoltre, il sedile passeggero è regolabile in altezza e il divanetto posteriore è reclinabile con uno schema 60/40, aumentando così la versatilità del veicolo. La Fiat Grande Panda Business si distingue per il suo comfort e la sua praticità, rendendola un’ottima scelta per i professionisti che trascorrono molte ore alla guida.

Opzioni di finanziamento e noleggio

Per facilitare l’acquisto, Fiat offre diverse opzioni di finanziamento, tra cui il noleggio a lungo termine. Con un anticipo di 6.899 euro e un canone mensile di 129 euro per 48 mesi, le aziende possono accedere a un veicolo nuovo con una percorrenza massima di 40.000 km. Questo pacchetto include vari servizi, come copertura RCA, incendio e furto, assistenza stradale e manutenzione ordinaria, rendendo la gestione del veicolo semplice e senza preoccupazioni.

Conclusioni

La Fiat Grande Panda Business rappresenta una scelta intelligente per le flotte aziendali, combinando prestazioni, comfort e un’ampia gamma di dotazioni. Con la sua motorizzazione ibrida e le opzioni di personalizzazione, questo veicolo si adatta perfettamente alle esigenze dei professionisti moderni, offrendo un’ottima soluzione per chi cerca un’auto pratica e sostenibile.