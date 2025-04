Introduzione alle nuove versioni Business

Nel panorama automobilistico attuale, le esigenze di mobilità per professionisti e aziende sono in continua evoluzione. Fiat ha risposto a questa domanda lanciando le versioni Business della Fiat Grande Panda e della Fiat 600, due modelli pensati per offrire comfort e connettività durante gli spostamenti di lavoro. Queste auto non solo si distinguono per il loro design accattivante, ma anche per le loro caratteristiche tecniche avanzate, rendendole ideali per chi cerca un veicolo pratico e funzionale.

Fiat Grande Panda Business: caratteristiche e vantaggi

La Fiat Grande Panda Business è disponibile esclusivamente con motorizzazione 1.2 mild hybrid da 110 CV, abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Questo modello si basa sulla versione Icon, ma include ulteriori dotazioni per migliorare l’esperienza di guida. Tra le caratteristiche di serie, troviamo un abitacolo spazioso e confortevole, che può essere ulteriormente arricchito con il Pack Style. Il prezzo di partenza per il noleggio a lungo termine è di 129 euro al mese, IVA esclusa, rendendolo un’opzione accessibile per le aziende.

Fiat 600 Business: un SUV urbano per il lavoro

La Fiat 600 Hybrid Business si presenta come un’ottima alternativa per chi cerca un SUV urbano. Anche questo modello è disponibile con motorizzazione 1.2 Hybrid da 110 CV e offre un allestimento ricco di funzionalità. Tra le dotazioni, spicca un navigatore integrato e un cargo box che ottimizza lo spazio a bordo, rendendolo perfetto per chi utilizza l’auto per motivi di lavoro. Il prezzo di partenza per il noleggio di questo modello è di 27.200 euro, IVA esclusa. La possibilità di personalizzare il veicolo con il Pack Style e le varie livree disponibili aggiunge un ulteriore livello di attrattiva per i professionisti.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione vantaggiosa per le aziende, poiché consente di ridurre i costi di gestione e manutenzione del veicolo. Con formule flessibili e prezzi competitivi, come quelli offerti da Leasys Italia, le aziende possono pianificare meglio le proprie spese senza doversi preoccupare di investimenti iniziali elevati. Inoltre, il noleggio offre la possibilità di cambiare veicolo con maggiore frequenza, garantendo sempre l’accesso a modelli nuovi e tecnologicamente avanzati.