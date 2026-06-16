Fiat Grizzly 7 posti: immagini spia e anticipazioni sul suv che arriverà al Salone di Parigi

Fiat presenta in anteprima la Grizzly a 7 posti: foto senza camuffamenti rivelano dimensioni maggiorate, porte posteriori più lunghe e passo allungato; il suv debutta al Salone di Parigi e condividerà la piattaforma Smart Car con altri modelli del gruppo.

Fiat ha reso pubbliche le prime immagini non ufficiali della nuova versione a sette posti del suo suv Grizzly, ora ripresa senza camuffature durante i test su strada. Le fotografie rivelano un veicolo con proporzioni riviste rispetto alle varianti note, con un passo allungato e superfici che suggeriscono una configurazione interna orientata a privilegiare lo spazio per la seconda fila. Il costruttore ha confermato che il debutto ufficiale è programmato per il Salone di Parigi e che le prime consegne dovrebbero partire tra la fine del 2026 e l’inizio, posizionando Grizzly nel segmento dei suv compatti ampliati.

Caratteristiche esterne e spazio interno

Le foto spia mostrano chiaramente come il nuovo Grizzly a sette posti presenti passaruota più pronunciati e porte posteriori visibilmente più lunghe, segno di un progetto orientato a massimizzare lo spazio utile tra le due file principali. Il montante posteriore è allungato mentre lo sbalzo posteriore rimane relativamente contenuto: questa combinazione lascia intendere che la terza fila potrebbe essere pensata per utilizzi sporadici o per ospiti di statura ridotta, come bambini o per tragitti brevi. L’insieme delle proporzioni richiama l’impostazione pratico-funzionale piuttosto che un orientamento esclusivamente sportivo.

Visivamente il frontale conserva l’assetto robusto tipico della famiglia Grizzly, ma la maggiore lunghezza complessiva (intorno ai 4,40 metri secondo le misure anticipate per questa piattaforma) colloca il modello in una fascia che in Europa affiancherà concorrenti come la Citroen C3 Aircross. Le superfici e i dettagli di carrozzeria sembrano inoltre pensati per una linea coerente con le altre proposte del marchio, adattando però le proporzioni per ospitare la configurazione a sette posti.

Piattaforma, motorizzazioni e confronto tecnico

Il progetto si basa sulla piattaforma nota come Smart Car o su una sua evoluzione, la stessa che presta servizio ad altri modelli del gruppo come la Citroen C3 Aircross e la Opel Frontera. Questa base è destinata a essere utilizzata anche dalla nuova Argo (derivata dalla Grande Panda), il che spiega alcuni richiami stilistici tra hatch e suv nelle immagini ufficiali e nei concept collegati al programma di prodotto. La condivisione di architettura dovrebbe permettere soluzioni tecniche comuni, incluse opzioni motore come il 1.0 turbo con possibile supporto di un sistema mild hybrid già impiegato su altri modelli del gruppo.

Come riferimento tecnico, nella gamma sudamericana la C3 Aircross misura circa 4.320 mm di lunghezza con passo di 2.675 mm e offre configurazioni a cinque o sette posti: Grizzly si inserirà in un segmento simile ma con proporzioni lievemente maggiorate per privilegiare la spaziosità interna. La scelta di una piattaforma modulare permette inoltre di adattare la stessa architettura a versioni ibride ed elettriche per il mercato europeo, offrendo così una gamma più ampia in funzione delle normative e delle preferenze locali.

Implicazioni per comfort e carico

Il passo maggiorato e le porte posteriori più lunghe suggeriscono un miglior accesso e più spazio per la seconda fila, mentre la terza fila, a giudicare dallo sbalzo contenuto, potrebbe avere un volume utile limitato. In pratica, Grizzly 7 posti mira a bilanciare praticità quotidiana e versatilità, più che a replicare lo spazio generoso tipico dei suv della categoria superiore. Per chi cerca una terza fila veramente ampia, la configurazione potrebbe risultare più adatta per passeggeri occasionali.

Piano commerciale e mercati di lancio

Fiat ha calibrato il lancio prevedendo l’esordio europeo al Salone di Parigi, con la disponibilità iniziale rivolta a mercati dove le motorizzazioni ibride ed elettriche sono richieste. In Sudamerica il progetto si inserisce nel più ampio piano prodotto che vede il debutto della nuova Argo (Grande Panda) come primo step, seguito da modelli aggiornati o nuovi tra cui Fastback, Pulse e potenzialmente persino la Strada. La Grizzly a sette posti potrebbe

Nel calendario prodotto previsto dall’azienda, dopo la nuova Argo è attesa la nuova generazione della Fastback e successivamente il suv a sette posti, che dovrebbe arrivare sul mercato nei mesi successivi al debutto del concept presentato. Il pacchetto complessivo include inoltre altri due modelli ancora da dettagliare, a conferma di un piano industriale focalizzato sulla modernizzazione della gamma e sull’espansione nelle fasce di mercato strategiche.

Le immagini di test e le specifiche emerse finora delineano un suv che punta a portare la versatilità dei sette posti in una taglia compatta, usando la flessibilità della piattaforma Smart Car per offrire versioni tradizionali, ibride ed elettriche a seconda del mercato. Restano da confermare aspetti come la reale capienza della terza fila, le dotazioni finali e le varianti di motorizzazione, che saranno ufficializzate con la presentazione al Salone di Parigi e con la comunicazione commerciale che seguirà.