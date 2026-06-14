Ford Racing cambia rotta: i prossimi Demonstrators potrebbero non essere elettrici

Ford Racing ha annunciato che i suoi futuri Demonstrators non saranno più esclusivamente elettrici, aprendo la strada a ibridi e motori termici. Scopri i dettagli

Ford Racing ha deciso di cambiare rotta per i suoi Demonstratorsi prototipi tecnologici che hanno fatto la storia del marchio. Dopo anni di veicoli elettricila casa automobilistica americana ha annunciato che i prossimi modelli potrebbero adottare ibrido e motori termici.

Il programma, iniziato prima della pandemia di Covid-19, aveva l’obiettivo di dimostrare che i veicoli elettrici potevano essere emozionanti. Il primo prototipo elettrico fu il Mustang Cobra Jet 1400seguito da modelli come il Mustang Mach-E NASCARil F-150 Lightning SuperTruck e il Mustang Cobra Jet 2200.

La svolta strategica di Ford Racing

Mark Rushbrook, a capo di Ford Racing, ha dichiarato che l’azienda continuerà a sviluppare i Demonstrators, ma senza limitarsi ai veicoli elettrici. “Continueremo a realizzare i Demonstrators, ma non ci limiteremo ai veicoli completamente elettrici”ha affermato Rushbrook. “Abbiamo ancora molti veicoli elettrici nel nostro futuro, ma anche molti ibridi e veicoli a motore termico in arrivo”.

Questa decisione riflette un cambiamento strategico per Ford, che ha recentemente ridotto le sue ambizioni nel settore dei veicoli elettrici, scrivendo miliardi di dollari di svalutazioni. Tuttavia, l’entusiasmo per i prototipi tecnologici rimane inalterato.

L’esperienza di Formula 1 con Red Bull

Ford sta traendo vantaggio dalla sua collaborazione con il team Red Bull in Formula 1 per sviluppare nuove tecnologie ibride. “Stiamo imparando molto sui sistemi ibridi avanzati in F1”ha spiegato Rushbrook. “Ma c’è ancora molto da imparare”.

Questa esperienza potrebbe portare a prototipi che combinano la conoscenza acquisita con i veicoli elettrici e la competenza decennale di Ford nei motori ad alte prestazioni.

Perché non competere in Formula E?

Rushbrook ha spiegato che Ford ha scelto di sviluppare i propri prototipi invece di competere in serie come la Formula E per la maggiore flessibilità che offre. “Non abbiamo ritenuto che le serie elettriche esistenti fossero adatte a noi”ha dichiarato. “Non è una critica a quelle serie, ma volevamo la libertà di imparare con una tela bianca”.

I Demonstrators permettono a Ford di sperimentare con una vasta gamma di veicoli, dai Transit ai F-150passando per i Mustang Mach-E e le coupé Mustang. “Con i Demonstrators possiamo fare ciò che vogliamo e imparare ciò di cui abbiamo bisogno”ha aggiunto Rushbrook.

Questa libertà ha permesso a Ford di partecipare a eventi come il Pikes Peak e il Goodwood Festival of Speedutilizzando i prototipi come banchi di prova per sviluppare le sue tecnologie di propulsione elettrica.