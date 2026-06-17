Formula E: Alejandro Agag sulla possibile entrata della Ferrari

La Ferrari potrebbe presto fare il suo ingresso in Formula E. Alejandro Agag, presidente della categoria, ha dichiarato che l'arrivo del Cavallino Rampante è ora meno utopico grazie alla tecnologia della supercar elettrica Luce.

La notizia era nell’aria, attesa con quella miscela di impazienza e rassegnazione che accompagna le novità scontate. Finalmente, è arrivata. E lo ha fatto dalla porta principale: la Ferrari potrebbe presto approdare in Formula E.

La rivelazione è arrivata direttamente da Alejandro Agag, presidente della categoria elettrica, che in un’intervista ha dichiarato: “L’ingresso della Ferrari in Formula E? Adesso è meno utopia.”

La svolta tecnologica della Luce

Agag ha spiegato che la svolta potrebbe arrivare grazie alla Ferrari Lucela supercar elettrica recentemente presentata da Maranello. “Ora la Ferrari ha messo in pista la macchina ‘Luce’ e la sua tecnologia elettrica è fantastica. Non è un’utopia, quindi vediamo cosa riserverà il futuro”, ha aggiunto.

La Luce rappresenta un passo significativo per la Ferrari, che fino a poco tempo fa aveva concentrato i propri sforzi sportivi sulla Formula 1sul WEC e sulle competizioni GT, senza mai prendere seriamente in considerazione la categoria elettrica.

Le implicazioni per la Formula E

Un ingresso della Ferrari in Formula E sarebbe un evento storico per il campionato. La presenza del Cavallino Rampante potrebbe aumentare la visibilità della serie e attirare nuovi costruttori e sponsor. Tuttavia, da Maranello non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali sull’argomento.

Al momento, le priorità della Ferrari restano la Formula 1 e il programma Hypercar nel Mondiale Endurance. Tuttavia, lo sviluppo tecnologico intrapreso con la Luce ha avvicinato la Casa italiana a un mondo che fino a poco tempo fa sembrava molto distante dalle tradizioni del marchio.

Le parole di Agag

“Ora la Ferrari ha messo in pista la macchina ‘Luce’ e la sua tecnologia elettrica è fantastica”, ha dichiarato Agag. “Non è un’utopia, quindi vediamo cosa riserverà il futuro.” Queste parole lasciano intendere che un futuro ingresso del Cavallino Rampante nella serie possa essere oggi più realistico rispetto al passato.

La Formula E spera nell’arrivo di Maranello, che potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso la legittimazione della categoria elettrica nel panorama automobilistico mondiale.