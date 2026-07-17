Formula E sceglie ZN Comms Services per le comunicazioni radio

ZN Comms Services, joint venture di Racing Force Group e Al Kamel Systems, fornirà i servizi di comunicazione radio per il Campionato del Mondo FIA di Formula E a partire dalla Stagione 13.

Nel cuore pulsante del motorsport elettrico, una nuova alleanza sta per fare la sua comparsa. Zeronoise Communication Services, nata dall’unione di Racing Force Group e Al Kamel Systems ha siglato un accordo pluriennale con Formula E Operations Limited per la fornitura dei servizi di comunicazione radio nel Campionato del Mondo FIA di Formula E.

Questa partnership, annunciata il 16 luglio 2026, segna un passo fondamentale per ZN Comms Services, che vedrà le sue apparecchiature e il suo servizio di assistenza tecnica dedicata utilizzati dal personale operativo della principale serie al mondo per vetture elettriche. Il debutto è previsto per la Stagione 13 che vedrà l’introduzione delle nuove monoposto Gen4 su circuiti innovativi.

L’innovazione tecnologica al servizio del motorsport

Zeronoise Communication Services è una joint venture che punta a fissare nuovi standard nelle comunicazioni radio e nelle tecnologie broadcast per il motorsport. Il progetto si basa sull’esperienza di Zeronoise divisione elettronica di Racing Force Group, nota per aver sviluppato la tecnologia Driver’s Eye™ introdotta in Formula E nel 2026, e sul know-how di Al Kamel Systems nella fornitura di servizi avanzati come live timing, grafiche televisive, connettività di rete e soluzioni per il race control.

La società ha iniziato la sua attività nel 2026 con l’E1 World Championship il primo campionato al mondo di motonautica a propulsione elettrica, e ha rapidamente ampliato la sua presenza nel settore, collaborando con organizzatori, scuderie e autodromi di primo piano.

Le dichiarazioni dei vertici

Alex Miotto Haristos, COO di Racing Force Group e CEO di ZN Comms Services, ha espresso grande orgoglio per questa nuova collaborazione: “Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti per supportare il Campionato Mondiale FIA Formula E con i nostri sistemi e servizi di comunicazione. Questo incarico conferma ulteriormente lo slancio del progetto Zeronoise Communication Services. In un lasso di tempo brevissimo siamo riusciti a collaborare con organizzazioni di livello globale, arrivando adesso a questa partnership con la Formula E. Si tratta della piattaforma ideale per continuare a crescere e sviluppare soluzioni e tecnologie sempre più avanzate.”

Juan Cáceres, CCO di Al Kamel Systems e COO di ZN Comms Services, ha aggiunto: “Quando abbiamo fondato ZN Comms Services insieme a Racing Force Group, avevamo un chiaro obiettivo: fissare un nuovo standard nelle comunicazioni per il motorsport attraverso l’eccellenza del servizio e una costante innovazione. Abbiamo già raggiunto traguardi importanti, ma diventare il fornitore dei servizi di comunicazione di un Campionato Mondiale FIA prestigioso come la Formula E in meno di due anni ha superato perfino le nostre aspettative. Questo risultato dimostra la dedizione e la competenza di tutto il nostro team. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e non abbiamo dubbi che rappresenti solo l’inizio del nostro percorso, mentre continuiamo a conquistare la fiducia delle più importanti serie motoristiche nel mondo.”

Il futuro delle comunicazioni nel motorsport

Con l’avvento delle monoposto Gen4 e l’evoluzione continua dei circuiti, la necessità di tecnologie avanzate e affidabili è più che mai cruciale. ZN Comms Services si pone come un partner strategico per la Formula E, offrendo soluzioni su misura che rispondono alle esigenze di un campionato in rapida espansione e sempre più competitivo.

Questa partnership non solo rafforza la posizione di ZN Comms Services nel settore delle comunicazioni radio, ma apre anche nuove opportunità per l’innovazione tecnologica nel mondo del motorsport. Con l’esperienza e la competenza dei suoi partner, la joint venture è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle comunicazioni sportive.