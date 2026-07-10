SUV ibrido in promozione: prestazioni e risparmio garantiti

Lodauto, concessionaria di fiducia da oltre 50 anni, presenta un’Offerta imperdibile su un SUV ibrido di ultima generazione. Con un motore da 205 kW (279 CV) e un design moderno, questo veicolo rappresenta la perfetta combinazione tra prestazioni elevate e risparmio energetico.

Disponibile a partire da €36.700 l’offerta include un risparmio di €5.000 per chi decide di permutare o rottamare la propria vettura. Un’opportunità da non perdere per chi cerca un’auto innovativa e sostenibile.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Il SUV ibrido di Lodauto è dotato di un sistema ibrido plug-in (PHEV) che permette di alternare tra alimentazione elettrica e tradizionale. Con una trazione anteriore e un cambio automatico offre un’esperienza di guida fluida e confortevole. La carrozzeria SUV e il design elegante lo rendono perfetto per ogni tipo di percorso.

La potenza di 279 CV garantisce prestazioni eccellenti, mentre l’efficienza energetica riduce i consumi e le emissioni. Questo veicolo è ideale per chi cerca un’auto versatile e tecnologicamente avanzata.

Offerta speciale e condizioni

L’offerta speciale di Lodauto è valida per l’acquisto di un SUV ibrido nuovo, con la possibilità di permutare qualsiasi vettura, previa perizia. Il prezzo esposto è comprensivo di IVA, MSS e IPT, escluse. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito o recarsi presso le sedi di Bergamo, Zingonia / Verdellino.

Lodauto è concessionaria ufficiale dei marchi Mercedes-Benz, AMG, OMODA, JAECOO e LEPAS offrendo una vasta gamma di veicoli nuovi e usati. La concessionaria è il dealer di riferimento per la provincia di Bergamo, garantendo qualità e affidabilità in ogni acquisto.

Altri modelli disponibili

Oltre al SUV ibrido, Lodauto propone una selezione di altri modelli di successo. Tra questi, il GLA 180 d Advanced il Tiguan 2.0 TDI 150 CV DSG R-Line e il GLB 200 d Automatic Premium. Ogni veicolo è disponibile a prezzi competitivi e con condizioni vantaggiose.

Per chi è alla ricerca di un’auto economica e adatta ai neopatentati Lodauto offre modelli specifici come il GLA 180 Automatic Executive e il GLA 250 e hybrid EQ Premium. Questi veicoli combinano sicurezza e comfort ideali per chi inizia a guidare.

Lodauto è impegnata a offrire un servizio di eccellenza con consulenti dedicati pronti a rispondere a ogni domanda e a garantire la migliore esperienza di acquisto possibile.