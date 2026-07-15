Pattinaggio artistico: il programma completo della ISU Challenger Series 2026-2027

Il mondo del pattinaggio artistico si prepara a vivere una nuova stagione ricca di emozioni. La ISU Challenger Series 2026-2027 è pronta a prendere il via, offrendo agli atleti l’opportunità di testare i propri programmi e di accumulare punti importanti in vista delle competizioni internazionali.

La stagione si aprirà il 5 agosto con il Cranberry International a Norwood, negli Stati Uniti, riservato alle specialità individuali. A settembre, il Kinoshita Group Cup a Tokyo e il John Nicks Pairs International a Norwood faranno da apripista a una serie di competizioni di alto livello.

Le tappe principali della stagione

Tra le tappe più attese della stagione, spicca il Lombardia Trophy che si terrà a Bergamo dal 17 al 20 settembre. Questo evento rappresenta un’occasione importante per gli atleti di mettersi in mostra e di accumulare punti preziosi.

Il calendario prosegue con il Nebelhorn Trophy a Oberstdorf, il Ondrej Nepela Memorial a Bratislava e il Triatleti Trophy a Batumi. Ottobre sarà un mese intenso con il Denis Ten Memorial ad Astana, il Budapest Trophy e il Tallinn Trophy. La stagione si chiuderà con la Golden Spin a Zagabria e l’ICE Challenge a Graz.

Elba Isola Europea dello Sport 2027: i nuovi canali social

Nel frattempo, l’Elba si prepara a diventare Isola Europea dello sport 2027. Sono stati lanciati i nuovi canali social ufficiali su Facebook e Instagram dove sarà possibile seguire tutte le iniziative e gli eventi legati a questo importante appuntamento.

Le pagine social racconteranno gli eventi sportivi, le manifestazioni e gli incontri con atleti e testimonial, offrendo un’opportunità unica per vivere da vicino l’emozione dello sport. L’invito è quello di seguire i canali ufficiali per rimanere sempre aggiornati sulle novità e sulle iniziative in programma.

Corri nei Borghi: la XIX edizione del circuito podistico

Un altro appuntamento sportivo di grande rilievo è la XIX edizione del circuito podistico Corri nei Borghi che si svolgerà in ValSeriana e nella bergamasca. La tappa finale si terrà a Cerete il 29 agosto con l’assegnazione dei premi generali individuali e a squadre.

Il circuito prevede otto tappe che si snoderanno tra borghi antichi e centri storici, offrendo un’opportunità unica per conoscere i meravigliosi paesaggi della zona. Ogni tappa sarà caratterizzata da competizioni FIDAL, gare non competitive e categorie giovanili, a partire dai più piccoli con le Baby Run.

Il primo appuntamento è previsto sabato 11 luglio a Vertova, con la quinta edizione della VertoVA RunNight. Seguiranno le tappe di Clusone, Gandino, Albino, Gromo, Parre, Ardesio e Cerete, ognuna con il suo fascino unico e la sua atmosfera speciale.