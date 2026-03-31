Nuova Honda ZR-V 2026: cross touring, e:HEV unico e infotainment Google

La Honda ZR-V riceve un intervento di aggiornamento pensato per mantenere alta l’attenzione sul modello senza stravolgere la formula già apprezzata dal pubblico. Il facelift 2026 lavora di fino su dettagli estetici, dotazioni e soprattutto sulla scelta delle motorizzazioni: sul mercato giapponese la famiglia viene ora proposta esclusivamente con il powertrain e:HEV, mentre la carrozzeria si arricchisce di varianti estetiche più caratterizzate.

Cosa cambia all’esterno e nella gamma

Esteticamente il lavoro è di raffinamento: nuove calibrazioni per paraurti e griglia, finiture riviste e qualche tinta inedita fanno la differenza nel look. La Cross Touring è la novità più evidente, con un linguaggio stilistico che cita l’anima avventurosa tipica dei suv moderni. Sul fronte delle motorizzazioni, la mossa più significativa è la rinuncia al 1.5 turbo nel mercato domestico giapponese, dove rimane solo il sistema full hybrid noto per la sua fluidità in città e l’efficienza nei percorsi misti.

Addio al 1.5 turbo in Giappone

La decisione di eliminare il 1.5 turbo è coerente con la tendenza a privilegiare le soluzioni a basse emissioni. In pratica, la ZR-V in Giappone viene offerta solo con la piattaforma e:HEV, disponibile con trazione anteriore o con AWD integrale, opzione quest’ultima non introdotta in Italia fino ad ora. Per gli europei la situazione resta sostanzialmente invariata: qui la ZR-V è già conosciuta nella versione 2.0 HEV 184 CV, quindi il pacchetto meccanico rimane familiare.

Allestimenti e la nuova Cross Touring

La gamma si amplia con la Cross Touring, che adotta una griglia a nido d’ape, protezioni in plastica grezza e piastre sottoscocca dal sapore più robusto. Questo allestimento recupera spunti estetici dalla cugina venduta altrove e li rielabora con particolari dedicati, come cerchi da 18″ in nero opaco e la nuova tinta Desert Beige Pearl. Rimangono in listino anche versioni dal carattere più urbano, come la Black Style, che gioca sul total black per un’impronta più aggressiva.

Dettagli estetici e finiture

All’interno della Cross Touring spiccano materiali e combinazioni cromatiche pensate per l’ambiente outdoor: interni in pelle beige con cuciture arancioni, dettagli in finitura alluminio e protezioni plastiche a vista. Queste scelte valorizzano l’idea di suv versatile, capace di spostarsi con disinvoltura dal centro cittadino alle strade più impegnative, offrendo un insieme di design e praticità senza eccessi formulaici.

Interni, tecnologia e dotazioni

Il capitolo tecnologia è forse il più significativo dell’aggiornamento: arriva un sistema infotainment da 9 pollici con Google Built-in, che porta mappe, assistente vocale e applicazioni native senza dover appoggiare lo smartphone. A complemento, sulla fascia più alta della gamma si trova una strumentazione digitale da 10,2″, un impianto Bose con 12 altoparlanti e una telecamera multi-view per agevolare le manovre. Queste novità migliorano l’esperienza a bordo rendendo più fluida l’interazione con i sistemi di bordo.

Dal punto di vista pratico, l’aggiornamento non altera la filosofia d’uso della ZR-V: seduta rialzata, buona visibilità e un’impostazione votata al comfort permangono. L’introduzione del Google Built-in semplifica l’uso quotidiano e riduce la dipendenza dai cavi, mentre le opzioni audio e di connettività alzano l’asticella delle dotazioni tra i competitor della categoria.

Prezzi e riflessi per il mercato italiano

In Giappone il listino parte da circa 20.000 euro al cambio attuale per la versione base e arriva vicino ai 26.000 euro per la Cross Touring con AWD. Per il mercato italiano gli aggiornamenti più rilevanti attesi sono il nuovo infotainment e l’allestimento Cross Touring, che potrebbero arrivare entro breve tempo. I prezzi italiani, oggi, si attestano già tra i 42.300 e i 45.900 euro per la 2.0 HEV 184 CV; è lecito immaginare che l’introduzione dei nuovi contenuti possa influire sui listini locali.

In sintesi, il restyling della Honda ZR-V 2026 punta su concretezza: nessuna rivoluzione estetica, ma un affinamento delle dotazioni, la promozione dell’ibrido come asse centrale della gamma giapponese e l’arrivo di un sistema multimediale più moderno che valorizza l’uso quotidiano del suv.