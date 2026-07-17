BYD Dolphin Surf: caratteristiche, prezzi e prestazioni della nuova elettrica cinese

La BYD Dolphin Surf è la nuova elettrica cinese che punta a conquistare il mercato europeo con un prezzo competitivo e prestazioni sorprendenti

Nel panorama automobilistico europeo, la BYD Dolphin Surf rappresenta una novità di rilievo. Lanciata nel 2026, questa vettura elettrica cinese punta a conquistare il segmento delle auto compatte con un’offerta che combina tecnologia avanzata e prezzi accessibili.

Con una lunghezza di 3,99 metri e un peso inferiore ai 1.400 kg, la Dolphin Surf si posiziona tra i segmenti A e B, offrendo un design riconoscibile e un’efficienza energetica notevole. La sua piattaforma ingegneristica solida e la strategia commerciale aggressiva la rendono una seria concorrente nel mercato delle auto elettriche.

Un prezzo competitivo per tutti

Uno dei punti di forza della BYD Dolphin Surf è il suo listino prezzi che la rende accessibile a un pubblico ampio. Gli allestimenti disponibili sono tre:

Dolphin Surf Active (30 kWh): 19.790 euro

(30 kWh): 19.790 euro Dolphin Surf Boost (43,2 kWh): 23.290 euro

(43,2 kWh): 23.290 euro Dolphin Surf Comfort (43,2 kWh): 26.290 euro

La casa madre offre una garanzia di 6 anni o 150.000 km e formule di finanziamento o leasing con rate a partire da circa 130 euro al mese. La dotazione di serie è ricca, con elementi come il quadro strumenti digitale, il Cruise Control Adattivo e il sistema di infotainment con schermo girevole da 10,1 pollici.

Design e comfort

Il design della Dolphin Surf è audace e riconoscibile. Il frontale presenta fari a LED affilati, mentre la fiancata è caratterizzata da nervature oblique e una linea di cintura ascendente. La coda, con fari orizzontali e uno spoiler generoso, è particolarmente riuscita. L’abitacolo offre una percezione di robustezza e qualità costruttiva, con materiali prevalentemente in plastica rigida ma di buona fattura.

Il centro tecnologico dell’auto è rappresentato dal display dell’infotainment da 10,1 pollici, che può ruotare elettricamente. Tuttavia, l’ergonomia dei comandi presenta alcuni limiti, con funzioni concentrate sullo schermo che rendono complesso l’utilizzo del climatizzatore. Lo spazio a bordo è generoso, con una buona visibilità sia anteriore che posteriore.

Prestazioni e autonomia

Sviluppata sulla e-Platform 3.0, la Dolphin Surf adotta una batteria brevettata Blade con chimica LFP, che garantisce sicurezza e leggerezza. La versione Comfort, con 156 CV e batteria da 43,2 kWh, copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e offre un’autonomia reale di circa 310 km nel ciclo misto WLTP.

La guida è vivace e agile, con un assetto che limita il rollio senza risultare rigido. Lo sterzo offre una risposta lineare, ma potrebbe beneficiare di una maggiore consistenza. La frenata rigenerativa è blanda, rendendo la guida in modalità ‘One Pedal’ non del tutto efficace. L’insonorizzazione dell’abitacolo è ben eseguita, isolando efficacemente i passeggeri dai rumori esterni.

Pro e contro

Tra i pro della Dolphin Surf troviamo il rapporto qualità-prezzo, l’assetto e l’agilità stradale, e la solidità costruttiva. Tra i contro invece, l’ergonomia dei comandi digitali, la modulabilità del freno e la velocità di ricarica in corrente continua.

Con il suo prezzo competitivo, le prestazioni solide e il design riconoscibile, è una vettura che merita sicuramente di essere presa in considerazione.