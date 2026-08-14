Formula E su Disney+: rivoluzione in arrivo con le monoposto Gen4

Formula E e Disney+ uniscono le forze per portare le corse elettriche a un pubblico globale. Scopri come le nuove monoposto Gen4 rivoluzioneranno il campionato.

La Formula E è pronta a fare un salto di qualità grazie a una nuova partnership con Disney+ e ESPN. A partire dalla stagione 2026/2027, la piattaforma streaming del colosso statunitense diventerà la casa globale del campionato di corse elettriche, coprendo ben 144 territori in tutto il mondo. Questa collaborazione segna un momento storico per la serie iridata, nata nel 2014, e promette di portare le emozioni delle corse elettriche a milioni di nuovi appassionati.

La nuova stagione vedrà anche il debutto delle rivoluzionarie monoposto Gen4 che promettono di essere le più potenti e avanzate mai realizzate. Con una potenza massima di 600 kW (circa 815 CV) e trazione integrale permanente, queste vetture rappresentano un deciso salto tecnologico rispetto alle attuali Gen3 Evo. Le prestazioni annunciate sono impressionanti, con accelerazioni superiori a quelle della moderna Formula 1.

La partnership con Disney+ e ESPN

L’accordo pluriennale tra Formula E e Disney+ ed ESPN permetterà agli abbonati di seguire in diretta ogni fase del weekend di gara, incluse prove libere, qualifiche e gare. La piattaforma offrirà anche programmi di approfondimento, contenuti esclusivi dietro le quinte, highlights e repliche on demand disponibili subito dopo ogni evento. Questo accordo si affiancherà agli attuali accordi televisivi free-to-air e lineari, garantendo una copertura ancora più ampia.

Jeff Dodds, CEO di Formula E ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Questo è un momento storico per la Formula E e riflette l’incredibile slancio che sta vivendo il nostro campionato. La straordinaria portata globale e la capacità narrativa di Disney introdurranno la Formula E a milioni di nuovi fan, avvicinandoli più che mai al dramma, all’innovazione e all’emozione delle corse elettriche.”

Le novità delle monoposto Gen4

Le nuove monoposto Gen4 rappresentano un vero e proprio rivoluzione tecnologica. Con una potenza massima di 600 kW e trazione integrale permanente, queste vetture promettono prestazioni impressionanti. Le accelerazioni saranno superiori a quelle della moderna Formula 1 con uno 0-200 km/h che scende da circa 5,9 a 4,4 secondi. Inoltre, le Gen4 offriranno maggiore efficienza energetica e un più efficace recupero dell’energia.

La stagione 2026/2027 vedrà anche un format dei weekend di gara rivisto e un calendario ampliato a 21 appuntamenti distribuiti in 13 città del mondo. La stagione scatterà il 18 dicembre 2026 a Jeddah, in Arabia Saudita, per concludersi il 25 luglio 2027 sotto i riflettori di Tokyo. Purtroppo, per la terza stagione consecutiva, non sono previsti E-prix sul suolo italiano.

Il futuro della Formula E

Joe Earley, Co-Presidente di Disney Entertainment ha dichiarato: “La Formula E combina competizione di livello mondiale, tecnologia all’avanguardia e sostenibilità in un modo unico nel panorama sportivo. Siamo entusiasti di supportare il prossimo capitolo del campionato su Disney+ e di offrire ai fan di tutto il mondo un accesso privilegiato a ogni gara ricca di adrenalina nel momento stesso in cui si svolge.”

Prima di guardare al futuro, però, resta ancora da scrivere l’ultimo capitolo della stagione 2026/2026. Gli occhi degli appassionati sono puntati sul doppio E-Prix di Londra, dove questo fine settimana verrà incoronato il nuovo campione del mondo. La Formula E è pronta a entrare in una nuova era, con la partnership con Disney+ e le rivoluzionarie monoposto Gen4 che promettono di portare le corse elettriche a un livello mai visto prima.