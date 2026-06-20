Formula E svela il calendario: tappe e novità principali

Formula E ha annunciato il calendario della prossima stagione con nuove tappe e modifiche operative; il comunicato ha evidenziato impatti per team, piloti e organizzatori

Formula E annuncia il calendario della prossima stagione

La Formula E ha annunciato oggi a Londra il calendario della prossima stagione, specificando le tappe principali e alcune modifiche operative che riguarderanno team e organizzatori.

La comunicazione è stata presentata durante una conferenza stampa in cui i vertici del campionato hanno illustrato le date e le località previste, spiegando le ragioni tecniche dietro le variazioni.

Perché l’annuncio è rilevante per il campionato

La definizione del calendario ha implicazioni dirette sulla pianificazione logistica dei team, sulle strategie sportive e sulla programmazione degli eventi promozionali nelle città ospitanti. Le modifiche comunicate hanno lo scopo di ottimizzare il calendario per la sostenibilità e per la visibilità mediatica del campionato.

I rappresentanti della serie hanno sottolineato che l’obiettivo è migliorare l’accessibilità degli eventi per il pubblico e ridurre il trasporto globale delle attrezzature attraverso una migliore sequenza geografica delle gare.

Dettagli sulle tappe e sulle novità operative

Il calendario include un mix di circuiti cittadini e piste permanenti, con nuove tappe introdotte in mercati ritenuti strategici. L’organizzazione ha fornito informazioni sulle gare in città che ospiteranno la serie elettrica e su quelle che manterranno date consolidate.

Tra le novità operative sono state annunciate modifiche al formato di gara in alcune località, interventi sull’orario delle sessioni per favorire l’accesso televisivo e misure logistiche per facilitare il trasferimento degli equipaggi. Queste modifiche coinvolgeranno direttamente il reparto tecnico e il logistics manager di ogni team.

Impatto per team, piloti e fornitori tecnici

I team dovranno adeguare i piani di sviluppo e i calendari di testing in base alle nuove date, con ricadute su risorse umane e approvvigionamenti. La distribuzione delle gare sul calendario ha determinato la necessità di rivedere i turni di lavoro e di incrementare la collaborazione con i fornitori per garantire tempi di consegna compatibili.

I piloti hanno ricevuto indicazioni sulle caratteristiche delle piste previste e sui possibili scenari di gara legati ai tracciati cittadini, noti per richiedere setup differenti rispetto alle piste permanenti. Sono state annunciate anche nuove opportunità di promozione nei mercati aggiunti al calendario.

Aspetti tecnici e regolamentari segnalati

Nel corso della presentazione sono state illustrate modifiche minori al regolamento tecnico e operativo, mirate a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle gare. Tra gli interventi figurano aggiornamenti sui parametri di ricarica, sulle procedure di sicurezza e su alcune direttive per l’omologazione dei componenti.

Gli organizzatori hanno precisato che le variazioni normative saranno formalizzate nei regolamenti pubblicati entro le prossime settimane e che le squadre avranno tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici.

Coinvolgimento delle città ospitanti e aspetti logistici

Le città che ospiteranno le gare hanno concordato una serie di misure operative con l’organizzazione per minimizzare l’impatto sulla viabilità e per massimizzare l’esperienza del pubblico. Sono stati menzionati programmi di mobilità sostenibile, spazi espositivi per partner commerciali e soluzioni per la gestione dei flussi di spettatori.

L’organizzazione ha sottolineato la necessità di coordinamento tra amministrazioni locali, fornitori di servizi e team per garantire il rispetto dei tempi di montaggio e smontaggio dei tracciati cittadini.

Reazioni ufficiali e prossime tappe amministrative

I vertici del campionato hanno dichiarato: “Il nuovo calendario risponde alle esigenze di crescita sportiva e di sostenibilità”, aggiungendo che i dettagli logistici verranno perfezionati con le autorità locali. Hanno inoltre confermato che il calendario definitivo e le normative aggiornate saranno rese disponibili nei canali ufficiali del campionato.

Le prossime settimane prevedono incontri tecnici tra organizzazione e team per finalizzare gli aspetti operativi e per pianificare i test pre-stagionali. Le squadre avranno l’opportunità di presentare osservazioni formali prima della pubblicazione definitiva dei regolamenti.