Frontera Electric si rinnova con 100 km in più di autonomia

Se pensavi che l’autonomia fosse il tallone d’Achille della Opel Frontera Electric, preparati a cambiare idea! 🚙✨ Da metà luglio 2025, questa SUV compatta si arricchisce di una nuova variante chiamata Extended Range, che promette di portare la percorrenza a un livello completamente nuovo. Ma cosa significa esattamente? Andiamo a scoprire insieme tutte le novità! 💬

La nuova Opel Frontera Electric Extended Range

La Frontera Electric Extended Range mantiene un motore singolo da 113 CV e la trazione anteriore, ma la vera novità sta nelle batterie. Con un incremento della capacità a 54 kWh, rispetto ai precedenti 44 kWh, l’autonomia massima si spinge fino a 408 km con una singola ricarica. Questo è un significativo balzo in avanti rispetto ai 306 km della versione standard! 🚀

Ma parliamo chiaro: gli oltre 100 km aggiuntivi non sono gratis. Infatti, l’upgrade di questa nuova versione avrà un costo di circa 2.000 euro al momento dell’acquisto. Il prezzo di partenza? Si parte da 31.900 euro per la Frontera Electric Extended Range. Ne vale la pena? Questo è il grande interrogativo! 🤔 Chi di voi sarebbe disposto a investire in questa nuova tecnologia?

Un futuro condiviso con Citroën e Fiat?

Se Opel sta portando avanti questo upgrade, è lecito immaginare che anche le sorelle Citroën e Fiat non si lasceranno sfuggire l’opportunità. Infatti, la Citroën C3 Aircross, che condivide la piattaforma SmartCar con la Frontera, potrebbe presto ricevere una versione Extended Range. Chi lo sa? Magari in autunno vedremo anche la Fiat Grande Panda Elettrica in una nuova veste! 🐼⚡

Ma c’è un ma: le batterie da 54 kWh sono un po’ ingombranti per le versioni più compatte come la Panda e la C3. Riusciranno a trovare un modo per farcele stare dentro? Stay tuned, perché le sorprese non finiscono qui! 👀

Riflessioni finali

Insomma, la nuova Opel Frontera Electric Extended Range segna un passo importante nel mondo delle SUV elettriche, dando speranza a chi cerca maggiore autonomia. Ma la vera domanda è: chi di voi è pronto a fare il grande passo e investire in un’auto elettrica con queste caratteristiche? 💬

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate! E non dimenticate di seguire gli aggiornamenti, perché il mondo delle auto elettriche è in continua evoluzione! 🔋💖