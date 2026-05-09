Come seguire il GP di Le Mans: orari, sessioni e dirette tv

La stagione della MotoGP si sposta in Francia per il Gran Premio di Le Mans, in programma da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio 2026. Dopo la tappa spagnola di Jerez e il successo di Alex Marquez, il paddock arriva sul circuito francese con l’italiano Marco Bezzecchi ancora al comando della classifica piloti. Questo articolo riepiloga il programma del weekend, specificando orari delle sessioni e le opzioni per seguirle in diretta o in chiaro.

Il focus è sulle sessioni iniziali: le prove libere e le pre-qualifiche che aprono il fine settimana, ma non mancheremo di elencare anche le prove del sabato, la Sprint e la gara della domenica. Troverai inoltre informazioni pratiche su canali e piattaforme: Sky Sport MotoGP Hd (canale 208), le dirette streaming su Sky Go e Now, e la copertura in chiaro di TV8.

Programma e orari del weekend

Il calendario ufficiale del Gran Premio di Le Mans è scandito da sessioni brevi ma decisive che definiscono la griglia e la strategia. Venerdì è dedicato all’avvicinamento: alle 10.40 è prevista la prima sessione di prove libere, seguita nel pomeriggio dalle pre-qualifiche alle 14.55. Sabato mattina riprende l’attività con la seconda sessione di prove libere alle 10.05 e le qualifiche ufficiali alle 10.45, mentre nel pomeriggio la Sprint scatterà alle 14.55. Domenica infine si comincia con il Warm Up alle 9.35 e la gara della classe regina è fissata per le 14.00. Questi orari sono fondamentali per seguire in diretta ogni fase del weekend.

Dettaglio delle sessioni di apertura

La prima giornata, con le prove libere, serve per mettere a punto assetti, gomme e mappature motore: team e piloti raccolgono dati che poi guideranno le scelte per qualifiche e gara. Le pre-qualifiche del pomeriggio rappresentano un momento utile per chi cerca riscontri veloci sul passo gara. È importante ricordare che ogni sessione ha un impatto diverso sulla strategia: la resa delle gomme, le condizioni meteo e il traffico in pista possono trasformare una mattinata tranquilla in una sfida tecnica per i team.

Come seguire il Gran Premio in tv e streaming

La copertura del weekend sarà garantita da Sky Sport MotoGP Hd (canale 208), con tutte le sessioni principali visibili anche in streaming su Sky Go e Now. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche di sabato e la Sprint, mentre la gara di domenica sarà proposta in differita alle 17.00. Le differenze tra diretta e differita vanno considerate da chi vuole seguire l’andamento completo delle gare: la diretta permette di vivere emozioni e rimonte in tempo reale, la differita offre una sintesi commentata per chi si collega più tardi.

Opzioni tecniche e consigli pratici

Per evitare di perdere i passaggi chiave è consigliabile verificare la disponibilità di Sky Go e Now sui propri dispositivi e predisporre una connessione stabile per lo streaming. Chi fruisce della programmazione in chiaro su TV8 deve invece annotare gli orari di qualifiche e Sprint per non perdere le dirette gratuite; la differita della gara è utile per chi non può essere davanti al televisore alle 14.00. Ricorda inoltre che le condizioni meteo a Le Mans possono cambiare velocemente e influenzare i tempi di pista, quindi tenere d’occhio gli aggiornamenti live è sempre una buona pratica.

Contesto sportivo e cosa aspettarsi

Il GP di Le Mans arriva in un momento in cui la classifica piloti è molto contestata: Marco Bezzecchi guida la graduatoria mentre il successo più recente è firmato da Alex Marquez. Le caratteristiche del circuito francese, con tratti tecnici e curve lente, possono favorire sovrasterzi e battaglie ravvicinate: il set-up sul telaio e la gestione delle gomme saranno elementi decisivi. Aspettati duelli serrati nelle fasi iniziali della gara e strategie diverse tra chi punta a risparmiare le gomme e chi cerca il colpo grosso fin dalle prime tornate.

In sintesi, il weekend del GP di Le Mans promette emozioni e momenti strategici che possono rimescolare la classifica. Con il programma chiaro e le opzioni di visione offerte da Sky Sport MotoGP Hd, Sky Go, Now e TV8, gli appassionati hanno tutte le possibilità per seguire ogni sessione: dalle prove libere alla gara di domenica alle 14.00. Tenere sotto controllo orari e aggiornamenti live sarà la chiave per non perdersi nulla del fine settimana francese.