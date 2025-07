Gabriele Minì e Abbi Pulling: successi ai Rookie Test di Berlino con Nissan Formula E

Il mondo della Formula E è in continua evoluzione, e i recenti Rookie Test di Berlino hanno mostrato che il team Nissan Formula E sta facendo passi da gigante. Con Gabriele Minì che ha fatto il pieno di risultati e Abbi Pulling che ha dimostrato una crescita notevole, è chiaro che il futuro del team è luminoso. 🎉 Ma cosa significa tutto questo per la stagione che verrà? Scopriamolo insieme!

Minì: un talento da tenere d’occhio

Gabriele Minì ha davvero impressionato durante i test, completando 97 giri e conquistando il miglior tempo sia in mattinata che nel pomeriggio. Questo giovane talento, già secondo in FP0 a Jeddah, ha dimostrato di essere in perfetta forma e pronto a competere. Questo è giving me serious racing vibes! 🏎️💨

Durante la giornata, Minì ha lavorato su diverse simulazioni di corsa e ha testato varie configurazioni, raccogliendo dati preziosi per il team. Ma chi altro pensa che Minì possa essere una delle stelle della prossima stagione? 🤔 I suoi tempi impressionanti non sono passati inosservati, e con un futuro così brillante davanti, non vedo l’ora di vederlo in azione!

Pulling: una rookie in crescita

Abbi Pulling ha affrontato la giornata con determinazione, completando 98 giri. Anche se ha avuto qualche difficoltà iniziale a trovare la giusta confidenza con l’auto, ha dimostrato di essere una vera combattente. La sua capacità di migliorare durante la giornata è un segno che potrebbe diventare una grande risorsa per il team. ✨

Pulling ha parlato della sua esperienza, sottolineando quanto sia diversa la Nissan e-4ORCE 05 rispetto ad altre auto che ha guidato. È stato interessante vedere come abbia adattato il suo stile di guida e migliorato i suoi tempi man mano che il test andava avanti. Chi la vede come una potenziale sorpresa della stagione? 🌟

Il futuro di Nissan in Formula E

Il team principal Tommaso Volpe ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti durante i test. Entrambi i piloti hanno seguito il piano del team e fornito feedback utili che saranno fondamentali per prepararsi alla prossima stagione. Questo è ciò di cui ha bisogno un team per avere successo! 💪

Nissan ha fatto della sostenibilità una priorità, e la Formula E è un palcoscenico perfetto per dimostrare il loro impegno verso l’elettrificazione. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, ogni passo che fanno nella serie elettrica è un passo verso un futuro più verde. 🌍

In chiusura, le prestazioni di Minì e Pulling ai Rookie Test di Berlino sono solo l’inizio. Chi altro è entusiasta di vedere come si svilupperà la stagione per Nissan Formula E? Facci sapere nei commenti! #FormulaE #Nissan #RookieTest