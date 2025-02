Un cambiamento epocale in Mercedes

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti per la Mercedes in Formula 1, con George Russell pronto a prendere le redini della squadra. Dopo anni di collaborazione con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, Russell si troverà a dover affrontare una nuova sfida, quella di guidare un team in transizione. L’arrivo del giovane talento Andrea Kimi Antonelli, solo diciottenne, segna un nuovo capitolo per la scuderia di Brackley, e Russell dovrà adattarsi a questo nuovo scenario, assumendo il ruolo di leader.

Preparazione fisica e mentale

In questo periodo di pausa dalla competizione, i piloti non si concedono un vero riposo. Russell, ad esempio, è attivamente impegnato nella preparazione fisica, un aspetto fondamentale per affrontare le sfide del campionato. “Ho iniziato la preparazione fisica con il mio allenatore Aleix il 2 gennaio”, ha dichiarato il pilota. La sua routine include allenamenti intensi in palestra, volti a migliorare la forza e la resistenza. “La seconda settimana è stata assolutamente brutale”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un approccio graduale per evitare infortuni.

Obiettivi e aspettative per la stagione

Russell ha chiarito che i suoi obiettivi per la nuova stagione rimangono simili a quelli degli anni precedenti, ma con una consapevolezza maggiore riguardo all’imprevedibilità della Formula 1. “Non si possono fissare obiettivi rigidi”, ha affermato. La sua strategia consiste nel concentrarsi su aspetti specifici, come migliorare il ritmo di gara, che è stato un punto debole nel passato. “So di avere la velocità necessaria per affrontare tutti in un giro, ma voglio essere in grado di mantenere quel ritmo per tutta la gara”, ha spiegato. Russell è consapevole che ogni anno porta con sé nuove sfide e opportunità, e la sua capacità di adattamento sarà cruciale per il successo della Mercedes nel 2025.