Prova su strada della Lamborghini Temerario: eleganza e potenza sul Passo della Futa

La sveglia suona presto a Milano, ma l’entusiasmo per la giornata che ci aspetta è più forte della stanchezza. Insieme ai fotografi Fred ed Eduardo, ci prepariamo a vivere un’esperienza unica: guidare la nuova Lamborghini Temerario lungo le strade leggendarie dell’Appennino.

La nostra destinazione è Sant’Agata Bolognese, sede della casa automobilistica italiana, dove ci attende una delle supercar più innovative degli ultimi anni. La Lamborghini Temerariocon la sua carrozzeria Blu Uranusè pronta a stupirci con un mix di eleganza e prestazioni senza pari.

Design e innovazione: la nuova identità di Lamborghini

Al primo sguardo, la Lamborghini Temerario si distingue dalle sue predecessore. Pur mantenendo il DNA del Torola vettura adotta un design più elegante e meno aggressivo. La ricerca di un equilibrio tra sportività e raffinatezza è evidente in ogni dettaglio.

Mike Savina, responsabile della flotta Lamborghini destinata ai tester, ci accoglie con professionalità e simpatia. Dopo un breve briefing, siamo pronti a partire verso il Passo della Futauna delle strade più iconiche d’Italia.

Tecnologia e prestazioni: il cuore della Temerario

La vera sorpresa arriva al momento dell’accensione. In modalità Cittàla Temerario si muove in silenzio, grazie ai motori elettrici. Ma è quando il V8 biturbo da 4.0 litri entra in azione che si capisce la rivoluzione in corso. Con un albero motore piatto a 180 gradi e una potenza massima a 10.000 giri al minuto, questo motore rappresenta un record assoluto per una supercar di serie.

La combinazione tra il motore termico e tre motori elettrici, supportati da un pacco batteria da 3 kWh, offre prestazioni eccezionali. Lo Space Frame in alluminio migliora ulteriormente la rigidità torsionale, garantendo una guida precisa e reattiva.

La guida: un’esperienza unica

Sul Passo della Futaabbiamo affrontato ogni tipo di condizione meteorologica: sole, pioggia, nebbia. La Lamborghini Temerario ha dimostrato una stabilità impressionante, con una trazione integrale elettrificata che lavora in perfetta sintonia con il pilota.

La vettura invita alla guida, offrendo un equilibrio tra potenza e controllabilità. La modalità Drifting permette anche ai meno esperti di gestire traversi controllati, rendendo la Temerario un’auto versatile e adatta a ogni tipo di utilizzo.

Comfort e abitabilità: una supercar per tutti i giorni

Durante il nostro viaggio, abbiamo scoperto che la Lamborghini Temerario non è solo una supercar da pista. L’abitacolo è spazioso e confortevole, con sedili avvolgenti e regolabili elettricamente. Persino il bagagliaio anteriore e lo spazio dietro i sedili permettono di caricare borse e piccoli trolley.

La plancia ospita tre display configurabili, mentre i comandi principali sono concentrati sul volante. La modalità di guida può essere regolata tramite un manettino rosso, offrendo diverse opzioni per adattarsi a ogni situazione.

Un viaggio indimenticabile

Durante il nostro test, abbiamo fatto una sosta allo storico ristorante Passo della Futaun luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Claudio Poletti, erede della famiglia Sozzi Poletti, ci ha accolti con simpatia e gentilezza, offrendoci un pasto delizioso.

Poco dopo, ci siamo fermati al Cimitero Militare Germanico della Futaun luogo di riflessione e silenzio. In quel contesto, la Lamborghini Temerario si è mossa in modalità elettrica, quasi in punta di piedi, ricordandoci la sua versatilità.

Al ritorno a Milano, eravamo tutti entusiasti. La Lamborghini Temerario rappresenta un passaggio fondamentale per Lamborghini, unendo elettrificazione e coinvolgimento in un’unica supercar. Non vediamo l’ora di tornare sulla Futa, magari a bordo di un’altra primizia del Toro.