Suzuki Every J Limited: compatta, attrezzabile e sorprendentemente economica

La Suzuki Every si propone come una soluzione alternativa per chi cerca mobilità ricreativa senza impegnarsi con un van di grandi dimensioni. Con lunghezza complessiva di appena 3,4 metri e una meccanica tipica dei kei-car giapponesi, questo veicolo punta a offrire la massima funzionalità in uno spazio estremamente contenuto.
Design e allestimento dedicato alla natura
La versione pensata per l’uscita all’aria aperta, chiamata J Limited, adotta dettagli estetici che rivelano la sua vocazione: paraurti, copricerchi, calotte degli specchietti e maniglie con finitura nera lucida che ne sottolineano l’aspetto robusto. Il veicolo può essere completato con adesivi specifici e con un catalogo di accessori per la camperizzazione che include elementi per dormire, cucinare e riporre l’attrezzatura, trasformando la Every in un piccolo rifugio mobile per weekend lontano dalla città.
Soluzioni pratiche per il campeggio
Nonostante le dimensioni, l’abitacolo è pensato per ospitare comodamente due persone per la notte, e gli spazi sono organizzati per riporre una tenda, tavoli e sedie da campo oppure attrezzature per hobby come bicicletta, pesca o trekking. Tra gli accessori facilmente integrabili troviamo un piccolo fornello portatile e sistemi di fissaggio per contenitori e bagagli che massimizzano l’uso del volume disponibile.
Tecnologia e sicurezza
La Every ha ricevuto un aggiornamento anche sotto il profilo tecnologico: tutta la gamma monta di serie un quadro strumenti digitale, mentre come optional è previsto uno schermo centrale da 9 pollici con navigazione integrata e telecamere a 360 gradi. Per chi cerca comfort ci sono anche soluzioni come il volante riscaldato.
ADAS e assistenza alla guida
Il pacchetto di assistenza alla guida include elementi fondamentali per la sicurezza moderna: il cruise control adattivo e l’avviso di superamento involontario della corsia, supportati da radar e telecamera. Questi sistemi permettono di guidare con maggiore tranquillità anche su percorsi lunghi o in condizioni di traffico variabile.
Motorizzazioni, trasmissioni e capacità fuoristrada
Il motore è un’unità benzina da 660 cm3, conforme allo standard dei kei car, offerta in due livelli di potenza: una variante aspirata da 49 CV e una turbo da 64 CV. La versione meno potente può essere abbinata a un cambio manuale oppure a una trasmissione a variazione continua CVT, mentre la più brillante è disponibile esclusivamente con CVT. In entrambi i casi è possibile scegliere tra trazione posteriore o trazione integrale, utile per affrontare terreni non asfaltati o superfici scivolose.
Dimensioni e confronto
Con i suoi 3,4 metri la Every è più corta di molte city car europee, e questo la rende particolarmente agile in parcheggio e sui sentieri stretti. Sul fronte economico, l’esempio del prezzo giapponese per la versione J Limited con motore più potente e 4×4 si attesta su 2.132.900 yen, pari a circa 11.500 euro al cambio, cifra che la mette in concorrenza con auto molto più convenzionali e spesso meno attrezzabili per il campeggio.
Per chi è adatta e considerazioni finali
La Suzuki Every J Limited è pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo del campeggio senza investire cifre elevate nei tradizionali van camper. È un veicolo ideale per coppie o singoli che preferiscono brevi soggiorni in natura, con la possibilità di personalizzare l’allestimento tramite il catalogo accessori. Pur non essendo un camper a tutto tondo, offre una combinazione di praticità, tecnologia e accessibilità difficile da trovare su veicoli di dimensioni similari.
In ultima analisi, la Every rappresenta una proposta interessante per chi cerca mobilità ricreativa essenziale: compatta come una city car, ma equipaggiabile come un piccolo campeggio su ruote, e con un prezzo che può risultare sorprendentemente contenuto rispetto ai van tradizionali.