SYM TTLBT 508 2026: caratteristiche, prestazioni e prezzo del nuovo scooter premium

SYM presenta il nuovo TTLBT 508 2026, un maxi sportivo con motore bicilindrico da 508 cc, comfort avanzato e tecnologia all'avanguardia. Scopri come si comporta su strada e perché potrebbe diventare un serio concorrente nel segmento premium.

SYM ha presentato il nuovo TTLBT 508 2026un maxi sportivo che promette di rivoluzionare il segmento degli scooter touring. Con un design ispirato al mondo animale e una dotazione tecnologica avanzata, questo nuovo modello si pone come una valida alternativa ai leader del mercato. Ma cosa lo rende così speciale?

Il TTLBT 508 2026 è il primo vero maxi sportivo di alta gamma di SYM, un modello che unisce le prestazioni del Maxsym TL a un livello di comfort e tecnologia finora inedito per il marchio taiwanese. Con un motore bicilindrico parallelo da 508 cc, capace di erogare 45,5 CV a 6.750 giri/min e 49,9 Nm a 5.250 giri/min, questo scooter è pronto a sfidare i migliori del settore.

Design e comfort: un mix perfetto

Il design del TTLBT 508 2026 è stato pensato per unire stile e funzionalità. Le plastiche, gli accoppiamenti e la scelta dei materiali lo pongono un gradino sopra anche rispetto al fratello sportivo, con finiture da scooter premium. La sella, alta 780 mm da terra, è abbinata a un poggiaschiena regolabile su 3 posizioni, permettendo di trovare la triangolazione perfetta per ogni statura.

Il pacchetto da viaggio si completa con un parabrezza elettrico, cruise control, manopole riscaldabili a 4 livelli e luci cornering che si attivano superati i 13° di inclinazione. Il posto di guida è dominato da un display TFT touchscreen da 7 pollici con 3 layout grafici, che integra la connettività completa con Apple CarPlay.

Motore e prestazioni: il cuore pulsante

Sotto la carenatura, pulsa il collaudato bicilindrico parallelo da 508 cc, un propulsore che ha già dimostrato la sua regolarità e la sua spinta vigorosa. La novità principale è l’adozione dell’acceleratore ride-by-wire, che permette una gestione della potenza più raffinata e l’introduzione di 3 riding mode: Normale con TCSNormale e Pioggia.

La ciclistica è confermata rispetto al modello precedente, con una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore con link che lavorano in sinergia per copiare le asperità. L’impianto frenante a doppio disco anteriore è coadiuvato dal sistema MSC Bosch 9.3che introduce ABS e Traction Cornering. Il peso, di 254 kg in ordine di marcia, è compensato da un serbatoio da 16 litri, ideale per viaggi su lunghe percorrenze.

Prova su strada: comfort e prestazioni

La prova su strada del TTLBT 508 2026 ha confermato le sue ottime doti di comfort e prestazioni. La sella offre un buon sostegno senza risultare inutilmente cedevole, mentre la posizione di guida ricorda vagamente quella di una cruiser, specialmente quando si distendono le gambe e si usano i poggiapiedi inclinati.

In città, il TTLBT 508 2026 non è il più agile a causa delle sue dimensioni, ma il baricentro basso e il buon raggio di sterzo aiutano a gestirne gli ingombri. Sulle tangenziali e autostrade, invece, il parabrezza regolabile elettricamente offre una protezione aerodinamica di alto livello, permettendo di mantenere velocità elevate senza affaticamento.

Tra le curve, il TTLBT 508 2026 dimostra la sua buona genetica, anche se il peso in più si fa sentire nel tortuoso. Il motore convince anche nell’uso più sportivo, ma tra i due riding mode, quello senza controllo di trazione spento è preferibile per un’esperienza di guida più fluida.

Il prezzo del nuovo SYM TTLBT 508 2026 è di 9.990 euro, un investimento che potrebbe valere la pena per chi cerca un maxi sportivo con comfort e tecnologia avanzata. Con 16 litri di serbatoio, una capacità di carico generosa e una dotazione elettronica al top, è il compagno ideale per chi cerca prestazioni senza rinunciare al comfort nei lunghi viaggi.