Che cosa serve davvero per usare carburanti sintetici e bio in officina e ai box, tra materiali compatibili, filtri, tarature di iniezione e mappe.

I carburanti sintetici e i biocarburanti sono miscele studiate per replicare o migliorare il comportamento dei combustibili tradizionali riducendo l’impronta di origine fossile. In termini pratici, si tratta di formulazioni con potere antidetonante, ossigenazione e volatilità specifiche che richiedono scelte accurate di attrezzature, procedure e calibrazioni. In officina e ai box, l’adozione corretta parte dalla compatibilità dei materiali e arriva fino alle strategie di mappa per sfruttare in sicurezza il potenziale su auto e moto da pista.

Il tema è rilevante perché piccole differenze in densità energeticacontenuto di ossigeno e rapporto stechiometrico si traducono in variazioni di consumo, coppia e temperatura di esercizio. Questo articolo segue un percorso lineare: proprietà dei carburanti, compatibilità materiali, attrezzature e procedure, tarature di iniezione, strategie di mappa e un confronto sintetico con i carburanti convenzionali, con esempi mirati e casi particolari utile a tecnici e piloti.

Proprietà utili per tarature e scelte materiali

I carburanti sintetici e bio presentano spesso RON/MON elevati talvolta maggiore ossigenazione e una diversa volatilità rispetto alle benzine standard. La miscela aria-carburante ideale cambia perché il rapporto stechiometrico può essere inferiore, imponendo tempi d’iniezione maggiori per lo stesso lambda. La maggiore resistenza al knock consente anticipo d’accensione più spinto, ma il calore latente di vaporizzazione e l’evaporazione possono raffreddare la carica alterando i transitori. La densità incide sulla portata a parità di duty cycle; per questo è utile conoscere la scheda tecnica del prodotto per impostare correttori di densità e compensazioni temperatura carburante.

Compatibilità materiali in officina e ai box

Molti bio-componenti sono igroscopici e possono agire da solventi, mettendo alla prova guarnizioni e tubazioni. La scelta prudente prevede elastomeri come FKM/Viton o PTFE per tubi e O-ring, con raccordi in acciaio inox o alluminio anodizzato duro. Evitare vecchi serbatoi in vetroresina non trattata e vernici interne non resistenti ai solventi ossigenati. Le pompe devono avere parti umide compatibili e tolleranze adeguate; filtri e tenute vanno verificati dopo i primi pieni per intercettare residui sciolti. Anche le taniche devono essere in HDPE certificato carburante, con tappo ermetico e sfiati controllati.

Attrezzature e procedure sicure e ripetibili

Per garantire costanza di resa servono filtri con grado di filtrazione 10–40 micron a valle della pompa e un regolatore di pressione stabile con riferimento ben gestito. È utile dotarsi di flussimetro da banco per caratterizzare iniettori e verificare la portata con il nuovo carburante. Al box sono essenziali lambda wideband calibrate e sonde EGT per leggere il margine termico. Le procedure includono messa a terra delle taniche, riempimento antistatico uso di DPI e controllo dell’eventuale presenza d’acqua con test specifici. Una volta terminata la sessione, conviene eseguire spurgo e circolazione breve per lasciare il sistema pulito e ridurre fenomeni di separazione o assorbimento d’umidità.

Tarature di iniezione: dal banco alla pista

Con carburanti più ossigenati, il target lambda cambia: in generale serve arricchire rispetto alla benzina convenzionale per protezione termica e per allineare l’energia per ciclo. Si parte con mappa base ricavata da correzione stechiometrica, poi si rifinisce al banco con step su tempi d’iniezione e pressione rail. Una tabella IAT/ECT coerente evita eccessi di compensazione nei transitori. È consigliabile allargare leggermente i tempi su pieno carico e rivedere la dead time degli iniettori perché la viscosità e la conducibilità possono alterare i tempi effettivi. Per i sistemi a portata massiva, verificare l’overhead pompa e l’andamento della pressione a giri alti.

Strategie di mappa e anticipo d’accensione

Il maggiore potere antidetonante consente più anticipo a pieno carico, ma l’ottimizzazione si fa legge alla mano: si incrementa finché la coppia cresce e le EGT restano entro margine, evitando di inseguire numeri teorici. Nei motori turbo la strategia include boost leggermente superiore e revisione della knock table perché la finestra di sicurezza cambia. Le transizioni farfalla richiedono arricchimenti dedicati per compensare il diverso film di parete. Nei sistemi ride-by-wire è utile ricalibrare le mappe pedale per garantire progressione lineare, mentre il cut-off in rilascio può essere ritardato per stabilità termica dei catalizzatori da gara quando presenti.

Pro e contro rispetto ai carburanti tradizionali

Tra i vantaggi spiccano maggiore resistenza al knock combustione più pulita e possibilità di raffreddamento della carica con alcuni bio-componenti, utile per densità d’aria effettiva. Sul fronte critico, si registrano consumi specifici spesso superiori a parità di potenza per via del diverso potere calorifico oltre a esigenze più stringenti su materiali e stoccaggio. La messa a punto richiede tempo e strumentazione, ma restituisce margine di sicurezza e costanza di prestazione. In officina e ai box, una gestione disciplinata dei rifornimenti e dei controlli minimizza variazioni tra lotti e mantiene stabile la ripetibilità.

Approfondimenti e casi particolari

Con miscele ad alto contenuto di etanolo o componenti ossigenati, la capacità degli iniettori può diventare limitante: occorre valutare upgrade di portata e cablaggio con driver idonei. Nei motori due tempi, l’azione solvente può influire su oli e pellicola lubrificante quindi serve scegliere lubrificanti compatibili e rivedere le percentuali. Vecchi sistemi a carburatore richiedono getti e spilli dedicati, oltre a galleggianti resistenti. Serbatoi in composito non trattato possono degradarsi: l’uso di liner interni specifici evita migrazione e odori. Un protocollo di campionamento con boccette pulite e idrometro aiuta a mantenere costanti le mappature tra sessioni.

Checklist operativa essenziale

Materiali tubi FKM/PTFE, raccordi inox, serbatoi compatibili.

tubi FKM/PTFE, raccordi inox, serbatoi compatibili. Filtrazione doppio stadio 40→10 micron, monitor pressione.

doppio stadio 40→10 micron, monitor pressione. Strumentazione lambda wideband, EGT, flussimetro iniettori.

lambda wideband, EGT, flussimetro iniettori. Procedure messa a terra, test acqua, spurgo post-sessione.

messa a terra, test acqua, spurgo post-sessione. Mappe correzione stechiometrica, anticipo su banco, transitori dedicati.

Con scelte coerenti di materiali procedure ripetibili e una calibrazione basata su misure, i carburanti sintetici e bio diventano strumenti affidabili per ottenere prestazione sfruttabile e motori protetti, sia in officina sia ai box.