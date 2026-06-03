Giacca adventure LS2 X-Master: protezione, versatilità e tre strati

Per chi pratica l’adventouring la variabilità climatica è parte del gioco: sole, pioggia e freddo possono alternarsi nello stesso week-end. La LS2 X-Master si propone come un’unica giacca capace di affrontare molteplici condizioni grazie a una costruzione a tre strati progettata per essere modulare e funzionale in sella come fuori.

In questo articolo esploriamo i componenti costruttivi, le protezioni, le soluzioni per la ventilazione e la praticità d’uso, oltre a dettagli su taglie, colorazioni e prezzo, per capire se può davvero sostituire più capi tecnici nel guardaroba del rider.

Costruzione a tre strati: come è fatta e come si usa

La caratteristica principale della X-Master è il sistema a tre livelli sovrapposti. All’esterno troviamo un involucro in tessuto rip-stop con inserti elastici che coniuga robustezza e libertà di movimento. Il secondo livello è una membrana Sheltex che funge da barriera antivento e antipioggia; il terzo è un piumino termico interno studiato per le giornate più fredde.

Modularità e combinazioni

Ogni componente può essere indossato singolarmente o combinato: il tessuto esterno si presta alle uscite asciutte, la membrana Sheltex è concepita per trasformarsi in un vero e proprio guscio antipioggia quando posizionata esternamente, e il piumino aggiunge isolamento termico quando necessario. Le chiusure con zip e i sistemi magnetici facilitano la rimozione rapida del guscio in caso di cambi repentini di tempo.

Protezione e omologazioni

La X-Master è omologata in classe AA, una sigla che la colloca tra le giacche ad alta protezione del segmento moto. I protettori di gomiti e spalle sono di livello 2, posizionabili e regolabili tramite tasche interne con velcro; inoltre la giacca è predisposta per inserire un paraschiena di livello 2, completando così la copertura nelle aree più esposte in caso di impatto.

Visibilità e dettagli di sicurezza

Per incrementare la visibilità serale sono presenti inserti riflettenti distribuiti sulla giacca. Questi elementi, uniti alla qualità dei protettori, rendono la X-Master adatta anche a percorsi misti dove l’illuminazione può essere ridotta o variabile.

Ventilazione, comfort e libertà di movimento

Nonostante la natura robusta del progetto, la giacca non sacrifica la traspirabilità: la X-Master offre una grande apertura frontale, prese d’aria sulle braccia e un pannello posteriore in mesh che favorisce l’espulsione dell’aria calda durante le attività off-road. Questi accorgimenti permettono di mantenere il corpo fresco anche quando l’intensità dell’impegno fisico aumenta.

Il taglio è volutamente generoso per garantire libertà di movimento in sella: spostamenti sul sellino, controllo della moto e manovre tecniche non vengono limitati da una costruzione troppo aderente. Le regolazioni su avambraccio, bicipite, vita e polsi consentono di adattare la vestibilità a diverse corporature.

Accessori utili per l’uso fuoristrada

La giacca presenta una predisposizione per il camelback: un canale interno permette di far passare il tubo dell’idratazione fino alla spalla, una soluzione pratica per chi affronta tragitti lunghi o impegnativi senza dover fermarsi frequentemente per bere.

Tasche, praticità e dotazioni

Tra i punti di forza c’è l’ampia dotazione di tasche: un vano frontale idrorepellente, un grande tascone in stile felpa per oggetti voluminosi, due tasche laterali sui fianchi e una tasca posteriore che all’occorrenza si trasforma in un marsupio. Questa flessibilità è pensata per chi si allontana dalla moto a piedi e preferisce non portare con sé altri contenitori.

In sella la distribuzione dei volumi è studiata per non creare ingombri, mentre fuori dalla moto la possibilità di convertire la tasca posteriore in marsupio è un valore aggiunto per la praticità quotidiana.

Taglie, colori e prezzo

La LS2 X-Master è disponibile dalla taglia S alla 5XL e propone quattro varianti cromatiche: Total Black, verde, sabbia e bianco/rosso. Esiste anche un pantalone abbinato con la stessa filosofia costruttiva, dotato di protettori di livello 2 e ampie prese d’aria per coordinare l’abbigliamento in modo coerente.

Il prezzo di listino è contenuto rispetto alla dotazione: 389 €, una cifra che rende la giacca competitiva specie se paragonata al costo cumulativo di più capi stagionali.

In conclusione, la LS2 X-Master punta a semplificare l’armadio del rider proponendo una soluzione modulare: non elimina tutte le esigenze (per esempio l’assenza di maniche removibili può farsi sentire nei climi estremi), ma offre un buon bilanciamento tra protezione, ventilazione e versatilità per l’adventouring tutto l’anno.