Perché scegliere gomme invernali è fondamentale

Con l’arrivo della stagione fredda, la sicurezza stradale diventa una priorità assoluta. Le condizioni meteorologiche avverse, come neve e ghiaccio, possono rendere la guida particolarmente insidiosa. In questo contesto, l’utilizzo di pneumatici adeguati gioca un ruolo fondamentale nel garantire aderenza e stabilità al veicolo. Le gomme invernali, progettate specificamente per affrontare temperature sotto i 7°C, offrono prestazioni ottimali in condizioni climatiche fredde. La loro mescola di gomma rimane morbida anche a basse temperature, garantendo una migliore aderenza su strade innevate o ghiacciate.

Caratteristiche delle gomme invernali

Le gomme invernali presentano un battistrada con scanalature più profonde e lamelle aggiuntive che facilitano l’espulsione di neve e acqua, riducendo il rischio di aquaplaning. Rispetto alle gomme estive, queste ultime superano in termini di aderenza, trazione e frenata su neve e ghiaccio. Tuttavia, le gomme estive offrono prestazioni migliori a temperature superiori ai 7°C, grazie a una mescola più dura. Le gomme all season, o quattro stagioni, rappresentano un compromesso, ma non garantiscono le stesse performance delle gomme invernali in condizioni di neve o ghiaccio.

Normative e obblighi in Italia

In Italia, l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo è in vigore dal 15 novembre al 15 aprile. Tuttavia, è consentito montare le gomme invernali già dal 15 ottobre e smontarle entro il 15 maggio. È importante notare che le autorità locali possono emettere ordinanze specifiche in base alle condizioni climatiche della zona. Non rispettare queste normative può comportare sanzioni e influire sulla copertura assicurativa in caso di incidente. Le multe variano da un minimo di 41 euro in area urbana a oltre 85 euro su strade extraurbane e autostrade.

Manutenzione e scelta delle gomme invernali

Per prolungare la vita delle gomme invernali, è fondamentale seguire alcune regole di manutenzione. La profondità del battistrada è cruciale per la sicurezza; quando scende sotto i 4 mm, l’aderenza diminuisce drasticamente. È essenziale verificare le dimensioni consigliate nel libretto di circolazione e optare per pneumatici omologati con marcatura M+S e il simbolo del fiocco di neve. Sebbene le gomme invernali possano sembrare costose, rappresentano un investimento per la sicurezza. Risparmiare su pneumatici di bassa qualità può portare a costi maggiori in termini di usura e rischi.

Alternative alle gomme invernali: catene e calze da neve

Le catene da neve sono obbligatorie in alcune strade di montagna e devono essere utilizzate solo quando il manto stradale è coperto di neve. Le calze da neve, invece, rappresentano un’opzione più pratica per chi cerca una soluzione temporanea. Tuttavia, rispetto alle catene, le calze hanno una durata inferiore e non garantiscono la stessa efficacia su ghiaccio spesso o neve compatta. La scelta tra gomme invernali, catene o calze dipende dalle esigenze personali e dalle condizioni climatiche del luogo. Investire in pneumatici di qualità e seguire le normative è essenziale per garantire sicurezza e comfort durante la guida invernale.