GP Austria 2026: Russell in pole, Leclerc e Hamilton completano la prima fila

George Russell ha ottenuto la pole position al Gran Premio d’Austria, battendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Scopri come si è svolta la sessione di qualifiche e i dettagli della griglia di partenza.

Il Gran Premio d’Austria ha visto un finale emozionante nelle qualifiche, con George Russell che ha conquistato la pole position al Red Bull Ring. La sessione è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, soprattutto nel finale, quando Max Verstappen ha avuto un incidente che ha esposto la bandiera gialla.

La FIA ha confermato la regolarità della pole di Russell, nonostante i dubbi sorti a causa dell’incidente di Verstappen. La Mercedes ha dimostrato ancora una volta la sua competitività, con Kimi Antonelli che ha chiuso quarto, dietro alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La sessione di qualifiche: i momenti salienti

Le qualifiche sono iniziate con la Q1 dove Antonelli ha stabilito il miglior tempo, seguito da lando norris e Lewis Hamilton. Tra gli eliminati, Carlos SainzAlexander AlbonSergio PerezValtteri BottasFernando Alonso e Lance Stroll.

Nella Q2 Antonelli ha confermato la sua velocità, con Oscar Piastri e Norris a completare il podio provvisorio. Tra gli eliminati, Pierre GaslyGabriel BortoletoOliver BearmanNico HulkenbergEsteban Ocon e Franco Colapinto.

Il momento più intenso è arrivato nella Q3 quando Russell ha conquistato la pole con un tempo di 1:06.113 battendo Leclerc e Hamilton. Verstappen, dopo un incidente, ha chiuso quinto, mentre Norris e Piastri hanno completato la terza fila.

La griglia di partenza: chi parte dove

La griglia di partenza del GP d’Austria vede Russell in pole, seguito da Leclerc e Hamilton. Antonelli chiude la prima fila, mentre Verstappen parte quinto. Le McLaren di Norris e Piastri completano la terza fila, con Isack Hadjar e Liam Lawson a seguire.

Le Aston Martin di Alonso e Stroll chiudono la griglia, mentre le Alpine di Gasly e Colapinto partono dalla sesta fila. La gara promette di essere emozionante, con le Mercedes e le Ferrari pronte a dare battaglia.

Il circuito del Red Bull Ring: caratteristiche e curiosità

Il Red Bull Ring con i suoi 4.318 metri e 10 curve è uno dei circuiti più amati dai piloti. La pista, con pendenze fino al 12% è nota per le sue frenate violente e le salite impegnative. La gara si correrà su 71 giri con un rettilineo più lungo di 930 metri.

Le condizioni meteorologiche sono favorevoli, con temperature che varieranno dai 16°C del mattino ai 33°C massimi durante il giorno. La temperatura dell’asfalto potrebbe raggiungere i 52°C creando condizioni impegnative per gli pneumatici.

Le gomme Pirelli scelte per il weekend sono le mescole C3C4 e C5 rispettivamente HardMedium e Soft. La gara si preannuncia avvincente, con le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria.