Nuovi regolamenti FIA 2026-2028: cosa cambia per Formula 1, Formula E e WRC

La FIA ha approvato importanti aggiornamenti regolamentari per Formula 1, Formula E e WRC che entreranno in vigore dal 2026 al 2028

Il mondo del motorsport è in fermento dopo le decisioni prese dal World Motor Sport Council della FIA durante la conferenza di Macao. Le novità approvate riguarderanno Formula 1Formula E e WRC con cambiamenti significativi che entreranno in vigore già dal 2026.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem ha guidato il consiglio verso decisioni che mirano a migliorare sicurezzasostenibilità e competitività delle competizioni automobilistiche. Le nuove regole rappresentano uno dei pacchetti di aggiornamenti più significativi degli ultimi anni.

Formula 1: sicurezza e innovazione tecnologica

Per la Formula 1 le novità sono molteplici. La gestione del rischio di calore, o Heat Hazard sarà ora distinta tra Sprint e Gara con dichiarazioni che dovranno arrivare sempre entro le 24 ore precedenti la competizione. Una novità importante riguarda il ritorno del boost mode in condizioni di pioggia, ma con un utilizzo limitato alla prevenzione della perdita di potenza.

Dal 2027, i giorni di test pre-stagionali aumenteranno da tre a quattro. Inoltre, è stata approvata la prima bozza del regolamento tecnico 2027, che prevede un progressivo ribilanciamento tra motore endotermico e sistema di recupero dell’energia, con un rapporto del 60/40 previsto per il 2028.

Formula E: nuova vettura e formato gara

La Formula E vedrà l’arrivo della nuova vettura Gen4 a dicembre 2026, dotata di trazione integrale permanente e due livelli di potenza: 450 kW in gara e 600 kW in modalità Attack. Il calendario 2026-27 prevede 21 gare in 13 città, con debutti come Brands Hatch, COTA e Zandvoort.

Nei weekend con doppio appuntamento, sarà introdotto un doppio formato di gara: la Classic Efficiency Race che prevede il Pit Boost, e la E-Prix Unleashed più breve e senza Pit Boost. Tra le altre novità, l’introduzione delle gomme da bagnato e un nuovo sistema di punti che terrà conto anche delle posizioni ottenute in qualifica.

WRC: più vetture e costi ridotti

Per il WRC i regolamenti tecnici 2027 prevedono l’introduzione del Rally2-WRC-Kit con un costo massimo di 7.500 euro, che permetterà alle vetture Rally2 omologate entro il 31 dicembre 2026 di gareggiare insieme alle nuove WRC27 nel biennio 2027-2028. L’obiettivo è garantire un maggior numero di auto in griglia e quindi più spettacolo per il pubblico.

Tra le altre decisioni, nella categoria GT3 il carburante sostenibile diventerà obbligatorio dal 2028, insieme a pneumatici composti per almeno il 20% da materiali sostenibili. Approvate anche nuove norme di accessibilità per piloti e copiloti con disabilità impegnati nei rally regionali.

Il presidente dell’Automobile Club d’ItaliaGeronimo La Russa ha commentato: “Il World Motor Sport Council ha adottato decisioni che confermano la capacità della FIA di governare l’evoluzione del motorsport con una visione di lungo periodo, coniugando innovazione, sicurezza, sostenibilità e crescita della partecipazione.”

Le decisioni assunte a Macao rappresentano un’opportunità concreta per continuare a sviluppare uno sport sempre più competitivo, accessibile e proiettato verso il futuro.