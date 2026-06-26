GP Austria 2026: Antonelli vola, Hamilton quinto e Leclerc ottavo nelle prove libere

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la prima posizione nelle prove libere del GP Austria 2026, con un tempo di 1:07.014. Mercedes si conferma in testa, mentre Ferrari fatica con Hamilton quinto e Leclerc ottavo.

Il weekend del Gran Premio d’Austria 2026 ha preso il via con una giornata intensa al Red Bull Ring di Spielberg. Le prove libere hanno visto Andrea Kimi Antonelli della Mercedes dominare la scena, mentre la Ferrari ha mostrato evidenti difficoltà.

Il caldo torrido che ha investito la Stiria ha reso la gestione termica delle gomme un fattore critico, influenzando le prestazioni di molte squadre. Antonelli ha saputo gestire al meglio queste condizioni, conquistando la prima posizione con un tempo di 1:07.014.

Mercedes in testa con Antonelli

La Mercedes ha dimostrato di essere in ottima forma, con Andrea Kimi Antonelli che ha dominato entrambe le sessioni di prove libere. Il pilota italiano ha stampato il miglior tempo di giornata, mostrando una grande padronanza della sua W17. Antonelli ha limato il proprio crono al secondo tentativo cronometrato con lo stesso set di pneumatici Soft, segno che la vettura è già ben bilanciata.

Alle spalle di Antonelli, la McLaren ha mostrato una buona competitività. Oscar Piastri si è inserito nel ruolo di primo inseguitore, incassando un passivo di due decimi, mentre lando norris ha chiuso terzo a poco più di tre decimi, mostrando una maggiore costanza rispetto al mattino.

Ferrari in difficoltà

La giornata è stata decisamente problematica per la Ferrari. Le SF-26 hanno incassato distacchi pesanti, con Lewis Hamilton quinto a sei decimi dal vertice e Charles Leclerc ottavo con un passivo di 841 millesimi. La squadra di Maranello ha mostrato difficoltà sia nel misto sia in rettilineo, con un degrado gomma causato dall’asfalto rovente che ha penalizzato le prestazioni.

Un elemento preoccupante per la Ferrari è stato il passo gara, con Hamilton e Leclerc sull’1:12 mentre Antonelli viaggiava almeno sette decimi più forte. Questo gap significativo indica che la squadra dovrà lavorare molto per aggiustare il weekend.

Problemi per Red Bull e Cadillac

Anche la Red Bull ha avuto una giornata complicata. Max Verstappen non è andato oltre la quarta piazza, con la sua RB22 che ha mostrato problemi di bilanciamento e una preoccupante carenza di potenza della power unit nel tratto in salita verso la staccata della curva-3.

La Cadillac ha vissuto un venerdì da incubo. Sergio Perez ha visto la sua sessione terminare dopo un solo giro completato a causa di un guasto meccanico, mentre Valtteri Bottas è stato costretto a rientrare in pit-lane a causa di un principio d’incendio divampato nella zona del fondo della sua monoposto.

Il programma del GP d’Austria 2026 prosegue con le prove libere 3, che permetteranno ai piloti di mettere a punto gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche, in programma alle 16:00 sul rovente catino del Red Bull Ring.