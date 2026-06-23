Nuova Lancia Gamma: scopriamo insieme i segreti del SUV in arrivo

Il nuovo SUV Lancia Gamma continua a far parlare di sé, questa volta grazie a delle foto spia pubblicate su Instagram che mostrano il veicolo durante i test su strada. Queste immagini non ufficiali hanno riacceso l’interesse intorno a uno dei modelli più importanti per il rilancio del marchio italiano.

Le foto confermano che il progetto è in una fase avanzata, con prototipi ormai vicini alla definizione finale. Il camuffamento è assente e la silhouette generale richiama chiaramente quanto già anticipato dalla stessa Lancia nelle sue prime immagini ufficiali.

Un progetto già definito nei dettagli ufficiali

Oltre alle foto circolate sui social, il quadro della nuova Gamma è già stato delineato dalla stessa Lancia nei mesi scorsi. Il modello sarà prodotto nello stabilimento di Melfi in Basilicata, uno dei siti industriali più importanti del gruppo Stellantis e nascerà sulla piattaforma STLA Medium pensata per i veicoli elettrificati del segmento medio.

Le dimensioni e l’impostazione generale sono già note: circa 4,67 metri di lunghezza e un posizionamento nel cuore del mercato dei SUV europei. Lancia ha inoltre confermato un linguaggio stilistico orientato a eleganza e comfort, con l’obiettivo di reinterpretare in chiave moderna l’identità storica del marchio.

Motori elettrificati e debutto dopo l’estate

Anche la gamma motori è già stata anticipata: si parte da una versione ibrida da 145 cavalli, affiancata da varianti elettriche con potenze fino a 375 cavalli e autonomie che, nelle configurazioni più efficienti, possono superare i 700 chilometri. Una proposta pensata per coprire più esigenze di utilizzo, dalla guida quotidiana ai lunghi viaggi.

Per ora, quindi, le foto spia servono solo ad aumentare l’attesa. Il debutto commerciale è previsto dopo l’estate, continuate a seguirci per saperne di più.