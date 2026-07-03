Gp d’Austria, Russell centra la pole: Leclerc e Hamilton alle sue spalle

George Russell ha ottenuto la pole position al Gp d'Austria sul circuito di Spielberg: Charles Leclerc e Lewis Hamilton partiranno accanto a lui. La griglia completa, i protagonisti più attesi e le informazioni per seguire la gara in tv e streaming.

La Formula 1 torna in azione sul tracciato di Spielberg con la pole position conquistata da George Russell. Nel pomeriggio di domenica 28 giugno 2026 la gara prenderà il via e la griglia riflette un mix di ritmi tra Mercedes, Ferrari e Red Bull: Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano la prima fila insieme al poleman, mentre il leader del campionato Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla seconda fila con la seconda Mercedes.

La qualifica decisiva: Russell al top in condizioni controverse

Nel finale della Q3 una bandiera gialla è stata esposta quando Max Verstappen è andato largo in un settore, ma il tempo che ha consegnato la pole a Russell è stato convalidato dopo l’indagine. Il britannico ha fermato il cronometro su 1’06″113, aggiudicandosi la sua undicesima pole in carriera e la quarta stagionale. Al termine delle verifiche, il risultato è rimasto confermato e Russell ha sottolineato come quel giro sia stato «speciale» per il lavoro dell’intero team.

Ferrari ha raccolto un buon risultato in qualifica: Charles Leclerc è secondo a +0″236, mentre Lewis Hamilton ha chiuso terzo a +0″295. I piloti della Scuderia hanno evidenziato miglioramenti grazie agli aggiornamenti tecnici, mentre la Mercedes mostra punti di forza soprattutto sul rettilineo.

Le posizioni chiave della top 10

Dietro alle prime quattro posizioni si collocano Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Completano la top 10 gli altri protagonisti tra cui Isack Hadjar Liam Lawson e Arvid Lindblad con le vetture del progetto Racing Bulls. Questa distribuzione della griglia rende il via di domenica particolarmente interessante nel confronto tra strategie di gomma e gestione dei long run.

Griglia di partenza completa e punti di attenzione per la gara

La lista di partenza per il Gp d’Austria offre indicazioni chiare sui possibili assetti di corsa. In testa: 1) George Russell (Mercedes), 2) Charles Leclerc (Ferrari), 3) Lewis Hamilton (Ferrari). Subito dietro, 4) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 5) Max Verstappen (Red Bull), 6) Lando Norris (McLaren), 7) Oscar Piastri (McLaren), 8) Isack Hadjar (Red Bull), 9) Liam Lawson (Racing Bulls) e 10) Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Più indietro si trovano nomi come Pierre Gasly undicesimo con l’Alpine e Gabriel Bortoleto dodicesimo con l’Audi; Oliver Bearman Nico Hulkenberg e Esteban Ocon completano la zona centrale della griglia. Tra le note di interesse tecnico c’è la presenza in campo di vetture Audi e Cadillac, oltre alle Williams e alle Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll nelle retrovie.

Orario e copertura tv

Il Gran Premio d’Austria è programmato per domenica 28 giugno alle ore 15:00. La diretta televisiva coprirà l’evento sui canali sportivi pay per view, mentre la fruizione in streaming è garantita dalle piattaforme collegate ai broadcaster ufficiali. Queste opzioni consentono di seguire live la partenza, le strategie pit stop e gli sviluppi in gara.

Dal punto di vista sportivo, l’attenzione sarà su come le squadre gestiranno le temperature elevate previste e il degrado degli pneumatici sul tracciato di Spielberg. Le Ferrari sembrano aver trovato ritmo nelle ultime gare, mentre Mercedes e Red Bull cercheranno di sfruttare i loro punti di forza aerodinamici e di motore per contrastare eventuali attacchi in rettilineo.

In termini di classifica piloti, il fatto che Andrea Kimi Antonelli parta dalla seconda fila è significativo: nonostante il ritiro in Spagna, resta leader del campionato e dovrà limitare i danni per mantenere il vantaggio. Per Russell e le Frecce d’Argento la pole è un’opportunità per rilanciare il confronto iridato, mentre per Ferrari la prima fila rappresenta la conferma del progresso mostrato con gli aggiornamenti tecnici.