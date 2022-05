Gp di Miami 2022: orari e dove vederlo

Tutto pronto per l’attesissimo Gp di Miami 2022. Un tracciato nuovo quello statunitense, inaugurato quest’anno. Oltre all’attesa, è molto forte anche la curiosità sia dei piloti che degli appassionati di F1.

Gp di Miami 2022: dove eravamo rimasti?

Super Max Verstappen, dopo un bruttissimo inizio, sta ritrovando il suo agonismo ed una macchina degna del suo livello. Nonostante la Red Bull abbia dominato in maniera quasi incontrastata il Gp di Imola, la Ferrari ha dimostrato di non essere seconda a nessuno. Un piccolo errore nella gestione delle gomme di Charles Leclerc, ad Imola, lo ha mandato in zona punti facendogli perdere però la seconda posizione che stava difendendo con i denti.

Male Carlos Sainz, che per due Gp di fila non è riuscito a correre a causa degli incidenti. Grande attenzione anche per le McLaren, che sembra abbiano iniziato a carburare sul serio. La Mercedes sembra invece essere in un tunnel buio senza via d’uscita. Ma a Miami tutto può succedere. La pista è nuova e potrebbero esserci sorprese.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8 in differita, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su TV8

Sabato 7 maggio

Ore 23.00: Pre qualifiche

Ore 23.30: Qualifiche GP Miami

Ore 00.45: Post qualifiche

Domenica 8 maggio

Ore 21.30: Pre gara

Ore 23.00: GP Miami

Ore 01.00: Post gara

Orari e programmi su Sky e NOW Tv

Il Gp di Imola si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 6 maggio

Ore 20.00: Pre libere 1

Ore 20.30: FP1 GP Miami

Ore 21.30: Post libere 1

Ore 23.15: Pre libere 2

Ore 23.30: FP2 GP Miami

Ore 00.30: Post libere 2

Ore 01.00: Paddock Live Show

Sabato 7 maggio

Ore 18.45: Pre libere 3

Ore 19.00: FP3 GP Miami

Ore 20.00: Post libere 3

Ore 21.10: #SkyMotori

Ore 21.30: Pre qualifiche

Ore 22.00: Qualifiche GP Miami

Ore 23.15: Post qualifiche

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 8 maggio

Ore 20.00: Parata dei piloti

Ore 20.30: Pre gara

Ore 21.30: GP Miami

Ore 23.30: Post gara

Ore 00.30: Race Anatomy