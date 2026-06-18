GP Repubblica Ceca 2026: anteprima, orari TV e curiosità sul circuito di Brno

Il mondo della MotoGP è pronto a tornare sul circuito Masaryk di Brno per il GP della Repubblica Ceca 2026. Questo appuntamento segna il secondo anno consecutivo in cui il tracciato ceco ospita il Circuscon i piloti pronti a dare spettacolo sulle sue curve iconiche.

In testa alla classifica generale troviamo Bezzecchi e Martínche continuano a dominare la MotoGP. La gara di Brno sarà un’occasione cruciale per consolidare le loro posizioni o per i rivali per tentare un sorpasso.

Il circuito Masaryk: storia e caratteristiche

Il circuito di Brno è uno dei tracciati più amati dagli appassionati di MotoGP. Inaugurato nel 1930, ha ospitato numerose edizioni del campionato mondiale, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di motori. Con una lunghezza di 5,403 chilometri e 14 curve, il circuito offre un mix di velocità e tecnica che mette alla prova anche i piloti più esperti.

Tra le curve più famose troviamo la curva 3nota per la sua velocità, e la curva 10una stretta a gomito che richiede precisione e controllo. Il tracciato è anche apprezzato per la sua sicurezza e la qualità delle infrastrutture, che lo rendono uno dei circuiti più moderni e ben organizzati del calendario.

Orari TV e come seguire il GP

Per non perderti neanche un momento del GP della Repubblica Ceca 2026ecco gli orari TV principali. Le qualifiche si terranno il sabato, con la gara domenica pomeriggio. Gli orari possono variare a seconda del fuso orario e del canale di trasmissione, quindi è consigliabile verificare il programma dettagliato sul sito ufficiale della Dorna o sui canali televisivi che trasmettono l’evento.

In Italia, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8. Per gli appassionati all’estero, le piattaforme streaming come Dazn offrono la possibilità di seguire tutte le sessioni in diretta e on-demand.

L’albo d’oro e i piloti da tenere d’occhio

Il circuito di Brno ha visto trionfare alcuni dei più grandi piloti della storia della MotoGP. Tra i nomi più celebri troviamo Valentino Rossiche ha vinto ben sei volte sul tracciato ceco, e Marc Márquezche ha conquistato la vittoria in diverse occasioni.

Per il GP della Repubblica Ceca 2026gli occhi saranno puntati su Bezzecchi e Martínche guidano la classifica. Tuttavia, non sottovalutare i rivali come Bagnaia e Zarcopronti a sfruttare ogni opportunità per ribaltare le sorti della gara.

Tra i piloti più giovani, Acosta e Fernández promettono di dare spettacolo, mentre i veterani come Morbidelli e Rins cercheranno di dimostrare che l’esperienza conta ancora molto in pista.