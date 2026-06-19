GP Repubblica Ceca 2026: orari TV, pronostici e curiosità

Il circuito di Brno è pronto ad accogliere la MotoGP per il GP della Repubblica Ceca 2026nona tappa del Motomondiale. Un tracciato che promette spettacolo, con i suoi cambi di direzione e una storia recente che vede tre vittorie consecutive di moto diverse.

La stagione europea continua a tenere col fiato sospeso, con Marc Márquez che cerca di consolidare il suo ritorno alla vittoria dopo il successo in Ungheria. Il nove volte campione del mondo dovrà però fare i conti con le Apriliasempre più competitive, e con le insidie di un circuito che richiede precisione e adattabilità.

Orari TV e streaming: come seguire il GP

Tutti gli appassionati potranno seguire il weekend di Brno in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now. Per chi preferisce la differitale gare saranno disponibili su TV8.

Programmazione dettagliata

Il programma inizia venerdì 19 giugno con le prove libere per tutte le classi. Sabato 20 giugno sono previste le qualifiche e la gara Sprintmentre domenica 21 giugno si correrà la gara principale della MotoGP.

Pronostici e favoriti

Il circuito di Brno è un terreno conosciuto per Marc Márquezche vanta quattro vittorie e sette podi in otto partecipazioni. Il suo ritorno in forma, confermato dal successo in Ungheria, lo rende uno dei principali favoriti.

Marco Bezzecchileader del campionato, cercherà di mantenere il vantaggio in classifica. Il pilota Aprilia ha dimostrato di essere competitivo a Brno, con un secondo posto lo scorso anno.

Jack Millerdopo un inizio di stagione complicato, potrebbe essere la sorpresa del weekend. Il pilota Yamaha ha ottenuto un podio nel 2019 e potrebbe sfruttare le circostanze per tornare a brillare.

Dichiarazioni dei piloti

Pecco Bagnaiareduce da tre podi consecutivi, ha espresso entusiasmo per il weekend di Brno. “È una pista vera, non un parcheggio,” ha dichiarato il pilota Ducati, sottolineando l’importanza di un tracciato che permette di lavorare sul setup della moto.

Bagnaia ha anche commentato le possibili modifiche regolamentari per il 2027, esprimendo perplessità: “Non sono d’accordo con nessuna delle nuove proposte. Avere una sola moto è strano e non capisco come possa migliorare lo spettacolo.”

Curiosità e numeri

Il circuito di Brno misura 5,40 km e la gara della MotoGP si correrà su 21 giri. Un tracciato che richiede equilibrio tra velocità e precisione, con curve che mettono alla prova le capacità dei piloti.

Non perderti il weekend di Brno, dove la MotoGP promette emozioni forti e duelli serrati. Segui tutti gli aggiornamenti e preparati a vivere la passione delle due ruote!