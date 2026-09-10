Grafici di coppia e potenza: differenze tra rullo e motore

Coppia e potenza sono il linguaggio con cui si descrive come un veicolo accelera, riprende e allunga. I grafici prodotti dal banco prova (dinamometro) mostrano come questi valori cambiano lungo il regime di rotazione. Leggerli con metodo permette di distinguere tra sensazioni e dati misurati evitando conclusioni affrettate.

Comprendere la differenza tra misure al rullo e al motore riconoscere le curve irregolari e stimare le perdite di trasmissione offre un quadro realistico delle prestazioni. Questa guida presenta i principi chiave, gli errori più comuni e i fattori pratici come gomme, rapporti e trazione, con esempi tipici applicabili a auto e moto.

Cosa raccontano davvero coppia e potenza

La coppia è la “forza di torsione” disponibile all’albero; la potenza è il prodotto della coppia per il regime di rotazione. In un grafico ideale la coppia sale, raggiunge un plateau o un picco e poi decresce; la potenza tende a crescere finché il calo di coppia supera l’aumento di giri. Leggendo la curva, si osservano: il regime del picco di coppia (elasticità ai bassi), il picco di potenza (capacità di allungo) e la piena utile tra i due, dove il motore spinge meglio.

È utile confrontare anche la pendenza delle curve: un aumento regolare indica erogazione progressiva; un profilo seghettato suggerisce interventi di controllo trazione limiti di alimentazione o vibrazioni torsionali. Questi segnali aiutano a capire come il gruppo motopropulsore offrirà trazione sfruttabile su strada o in pista, non solo numeri massimi.

Misure al rullo e al motore: perché non coincidono

Una prova al rullo misura la potenza e la coppia “alle ruote”, quindi dopo tutte le perdite di trasmissione (frizione, cambio, differenziale, cuscinetti, pneumatici). La misura al motore (su banco motore) indica il valore all’albero, prima delle perdite. Per questa ragione i numeri al rullo sono tipicamente inferiori. Alcuni banchi stimano la potenza motore aggiungendo una correzione delle perdite, calcolata in rilascio o tramite modelli.

Non esiste una percentuale fissa valida per ogni veicolo: una trasmissione a catena su moto, una a cardano o un automatico con convertitore hanno dissipazioni diverse. Anche l’olio, la temperatura e la deformazione del pneumatico modificano l’assorbimento. Per confronti sensati, si mettono a confronto test fatti sullo stesso banco, con identiche condizioni e identica catena cinematica.

Curve irregolari: cause e interpretazione

Le curve irregolari possono derivare da carburazione/iniezione non ottimale, limitazioni di aspirazione o scarico, mappe di accensione conservative, interventi di limitatori o controlli elettronici. Un dente ricorrente a un dato regime rimanda spesso a risonanze o a una lunghezza di collettori non ottimale; oscillazioni fitte possono indicare slittamenti minimi della frizione o del pneumatico sul rullo.

Se la curva “taglia” in alto con un calo brusco, può trattarsi del limitatore di giri. Se il profilo ondeggia in zona media, è utile verificare la stabilità del carico sul rullo la ventilazione e la temperatura aria/fluido. La regolarità della coppia è più rilevante del valore di picco: una spinta uniforme migliora l’accelerazione reale perché semplifica il lavoro dell’aderenza e riduce gli interventi dei controlli.

Perdite di trasmissione e correzioni

Le perdite di trasmissione trasformano parte dell’energia in calore e deformazioni. Il loro peso cresce con il carico e la velocità periferica: cuscinetti, ingranaggi, giunti e pneumatici assorbono potenza. Alcuni banchi calcolano una curva di perdite effettuando una decelerazione controllata: più la ruota rallenta “da sola”, maggiori le perdite stimate. Altri applicano fattori di correzione standardizzati per temperatura, pressione e umidità dell’aria.

È prudente considerare le correzioni come stime, non come verità assolute. Per valutare un aggiornamento o una messa a punto, la cosa più utile è confrontare “prima e dopo” allo stesso rullo, con la stessa procedura, e guardare l’intera area sotto la curva di coppia nella fascia di utilizzo, non solo i due numeri massimi.

Gomme, rapporti e trazione in uso reale

Il contatto ruota-rullo dipende da mescola pressione e temperatura del pneumatico. Una gomma più morbida può assorbire più energia deformandosi e generare letture più basse al rullo; una pressione errata peggiora la ripetibilità. La trazione sul rullo, specie con moto ad alte coppie, può portare a micro-slittamenti e curve seghettate. Per coerenza, si imposta sempre la stessa pressione e si precondiziona la gomma.

I rapporti di trasmissione scelti per la tirata influenzano le letture: un rapporto troppo corto aumenta le accelerazioni inerziali e può falsare la misura; uno troppo lungo rischia di affaticare e scaldare. Si usa tipicamente il rapporto che fornisce una progressione stabile e una velocità compatibile col banco. Su strada, il rapporto finale e il cambio determinano la spinta alla ruota una coppia “modesta” ma ben moltiplicata può risultare più efficace di un picco elevato mal sfruttabile.

Dati e terminologia: evitare fraintendimenti

Cercando “dati al banco” è facile imbattersi in ambiti non tecnici. Termini come regolamento generale sulla protezione dei datihttps raccolta dati istat it questionario o banca dati nazionale dei contratti pubblici appartengono a contesti amministrativi e statistici, non alla misura di coppia e potenza. Analogamente, espressioni come dati anagraficidati catastali o dati catastali agenzia entrate non hanno relazione con i grafici del dinamometro.

Allo stesso modo, dati referendum e autorizzazione al trattamento dei dati personali cv riguardano la gestione di informazioni personali, mentre al banco si trattano esclusivamente variabili fisiche del veicolo. Distinguere i domini semantici aiuta a focalizzarsi su ciò che conta: unità, procedure e condizioni di prova, così da rendere i dati tecnici leggibili e ripetibili.

Verifiche pratiche per confronti sensati

Per ottenere valore pratico dai grafici: usare sempre lo stesso banco prova e la stessa procedura; annotare pressione gomme, temperatura aria e fluido; scegliere il rapporto più stabile; eseguire più tirate per mediare i risultati; analizzare l’area utile di coppia e la regolarità dell’erogazione. Quando si valuta una modifica, si osserva la sovrapposizione delle curve, non solo i picchi, e si verifica la coerenza con il comportamento su strada.

Alla guida, ciò che si percepisce come “motore pieno” è la combinazione di coppia disponibile alla ruota rapporti adeguati e aderenza. Un grafico letto con criterio diventa uno strumento per scegliere set-up, pneumatici e strategie di cambiata, trasformando numeri e linee in prestazioni realmente sfruttabili.