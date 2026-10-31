Acosta domina la sprint di Sepang mentre Marquez si avvicina al titolo, con Martin fuori per infortunio.

Il weekend di Sepang si è concluso con una sprint spettacolare, dove il giovane spagnolo Pedro Acosta ha conquistato la vittoria in 20’04″098. La gara, segnata da improvvise rovine meteorologiche, ha visto il campione sette volte Marc Marquez guadagnare il secondo posto, allungando il suo vantaggio nella classifica del World Championship di MotoGP. L’evento ha avuto una risonanza particolare perché il leader della stagione, Jorge Martin, ha dovuto ritirarsi dopo aver riportato una frattura al polso, lasciando aperte le possibilità ad altri contendenti nei tre appuntamenti rimanenti.

Sprint di Sepang 2026: vittoria e classifica

Al via, il fratello di Marc, Alex Marquez, era in pole position, ma una scivolata al terzo giro ha compensato il suo vantaggio, facendo perdere posizioni. La pioggia ha iniziato a invadere il tracciato, alterando le condizioni di aderenza e costringendo i piloti a rivedere le loro strategie. Acosta ha saputo sfruttare al meglio la pista bagnata, superando Ai Ogura e mantenendo il comando fino al traguardo. Marquez ha risalito dalla terza posizione per chiudere al secondo posto, mentre Marco Bezzecchi ha completato il podio, dimostrando la solidità della sua Ducati.

Il duello tra Acosta e Marquez

Nel settimo giro, Acosta ha consolidato il suo vantaggio, ma Marquez non ha lasciato spazio a un margine di errore, avanzando rapidamente per sfidare il giovane spagnolo. La lotta per la seconda posizione è stata serrata: Marquez ha tentato diverse sovrapposizioni, ma la pioggia persistente ha reso difficile la gestione del freno. Alla fine, il campione ha accettato il secondo posto, consapevole che quei nove punti aggiuntivi potevano rivelarsi decisive nella corsa al titolo. “Non mi sono divertito, è stato un vero lavoro”, ha commentato Marquez post gara, sottolineando l’importanza di una strategia prudente su una pista scivolosa.

Conseguenze sul campionato mondiale

Con la sprint conclusa, la classifica generale vede Marc Marquez al comando con 374 punti, seguito da Jorge Martin a 355 nonostante l’assenza, e Marco Bezzecchi a 322. Acosta rimane al quarto posto con 275 punti, mentre la lotta per la seconda posizione si infittisce. La distanza di 19 punti rispetto a Martin rappresenta un margine gestibile, soprattutto considerando che restano tre gran premi: Qatar, Portogallo e Valencia. Se Marquez dovesse confermare la sua performance nella gara lunga di domani, potrebbe già puntare al match point nel prossimo weekend in Qatar.

Assenza di Jorge Martin e prospettive future

Il ritiro di Jorge Martin per una frattura al polso è stato un duro colpo per le sue ambizioni di titolo. Il pilota spagnolo ha dichiarato di aver preferito fermarsi per non rischiare ulteriori danni, sottolineando che il Mondiale si allontana ma continuerà a lottare fino all’ultimo. Questa decisione apre spazio a Marquez e a Bezzecchi per impadronirsi dei punti disponibili, soprattutto nella gara lunga di domenica, dove la Ducati di Marquez spera di capitalizzare il vantaggio di partenza.

Programma del weekend e modalità di visione

Il Gran Premio di Sepang si protrae domenica 1° novembre alle ore 8 con la gara lunga di MotoGP, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Prima della gara, a partire dalle 5, saranno le competizioni di Moto3 e Moto2, con la classica sfida al titolo tra Manu González e Izan Guevara in Moto2. Per chi non potesse seguirle in tempo reale, le repliche saranno disponibili su Sky Sport MotoGP alle 11, 14, 18 e 20, oltre alla possibilità di on-demand. La copertura completa comprende anche interviste e analisi post-gara, garantendo agli appassionati una panoramica completa del weekend.