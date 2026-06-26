Gran Premio d’Austria 2026: orari, novità e curiosità

La Formula 1 torna a ruggire dopo la vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona. Il weekend austriaco, in programma dal 26 al 28 giugno 2026, promette emozioni forti e novità tecniche. Il circuito del Red Bull Ring con le sue curve veloci e i saliscendi, sarà teatro di una battaglia senza esclusione di colpi.

La Ferrari dopo il successo di Hamilton, punta a confermarsi in Austria. La scuderia di Maranello porterà un aggiornamento alla power unit sfruttando il meccanismo ADUO per ridurre il gap con la Mercedes. Enrico Gualtieri direttore tecnico dell’area motori della Ferrari, ha spiegato che si tratta di un miglioramento contenuto ma significativo, frutto di un lavoro intenso e continuo.

Gli orari del Gran Premio d’Austria 2026

Le prove libere del Gran Premio d’Austria 2026 inizieranno venerdì 26 giugno. La prima sessione è prevista per le ore 13:30, mentre la seconda si terrà alle 17:00. Le qualifiche si svolgeranno sabato 27 giugno alle 16:00, con la gara in programma per domenica 28 giugno alle 15:00. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

La classifica piloti e costruttori

Il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli arriva in Austria con un margine ridotto rispetto a Barcellona. Dopo il ritiro in Spagna, il pilota della Mercedes vede il vantaggio scendere a 41 punti. Hamilton, con la sua vittoria in Catalogna, ha conquistato il secondo posto nella classifica piloti, davanti a George Russell e Charles Leclerc.

Nella graduatoria costruttori, la Mercedes resta saldamente al comando, seguita dalla Ferrari. La scuderia di Maranello, grazie al successo di Hamilton, ha guadagnato terreno importante sulle rivali.

Il circuito del Red Bull Ring

Il Red Bull Ring è un circuito veloce e tecnico, caratterizzato da saliscendi e frenate brusche. Con una lunghezza di 4,326 km e solo dieci curve, il tracciato austriaco è noto per essere un circuito stop and go dove frenate e accelerazioni si susseguono senza sosta. Pirelli porterà le mescole più morbide della gamma, C3, C4 e C5, per affrontare le sfide del circuito.

Il circuito, situato a 660 metri sul livello del mare, presenta un dislivello di 63 metri. L’altimetria elevata e l’asfalto con micro e macrorugosità elevata generano calore sulle gomme, rendendo la gara ancora più impegnativa. Le nuove power unit potrebbero erogare una potenza tale da indurre bloccaggi nelle staccate in discesa.

Le temperature in Austria potrebbero essere elevate, avvicinandosi ai livelli di Barcellona. Tuttavia, le foreste che circondano l’autodromo creano talvolta le condizioni per repentini cambi del meteo, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alla gara.

Il Gran Premio d’Austria è alla sua trentanovesima edizione. Max Verstappen è il pilota con più successi al Gran Premio d’Austria, con 4 vittorie, una in più di Alain Prost. McLaren è invece il costruttore con il maggior numero di vittorie (7), seguito da Ferrari e Mercedes (6).

Non perderti il Gran Premio d’Austria 2026, un weekend di emozioni e novità tecniche che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.