Scopri le ultime novità e le previsioni per il weekend di gara in Qatar.

Introduzione al Gran Premio del Qatar

Il Gran Premio del Qatar si avvicina rapidamente, portando con sé un’atmosfera di attesa e competizione. Con il titolo piloti già assegnato a Max Verstappen e alla sua Red Bull, l’attenzione si concentra ora sulla lotta per il titolo costruttori. Questo weekend di gara, che si svolgerà sul circuito di Lusail, vedrà protagoniste le storiche scuderie McLaren e Ferrari, pronte a darsi battaglia per il secondo posto nel campionato.

La sfida tra McLaren e Ferrari

La rivalità tra McLaren e Ferrari è una delle più iconiche nella storia della Formula 1. Attualmente, la McLaren ha un vantaggio di 24 punti sulla Ferrari, il che rende questo Gran Premio cruciale per entrambe le squadre. Lando Norris, pilota della McLaren, si trova in una posizione favorevole, precedendo Charles Leclerc di 21 punti nella classifica piloti. La sprint race di sabato rappresenterà un’opportunità importante per entrambe le scuderie di guadagnare punti preziosi e consolidare la propria posizione nel campionato.

Programma del weekend di gara

Il weekend di gara in Qatar è ricco di eventi. Le prove libere inizieranno venerdì 29 novembre, seguite dalla Sprint Qualifying nel pomeriggio. Sabato 30 novembre, la Sprint si svolgerà dalle alle , mentre le qualifiche si terranno dalle alle . Infine, la gara principale è programmata per domenica 1 dicembre alle . Gli appassionati possono seguire tutte le sessioni in diretta su MotorBox, con