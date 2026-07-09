Gran Premio di Germania 2026: orari e novità dal Sachsenring

Il circus della MotoGP si trasferisce in Germania per un weekend di pura adrenalina al Sachsenring. Dal 10 al 12 luglio, i migliori piloti del mondo si sfideranno su una delle piste più tecniche e affascinanti del calendario. La diretta di tutti gli eventi sarà disponibile su Sky Sport e in streaming su NOW con il commento di esperti come Guido Meda e Mauro Sanchini.

Il Gran Premio di Germania promette spettacolo, con una pista che ha visto nel corso degli anni numerosi sorpassi all’ultima curva. Il programma è fitto di appuntamenti, dalle prove libere alle gare, passando per le qualifiche e la Sprint Race di sabato pomeriggio.

Il programma dettagliato del weekend

Il weekend di gare inizia giovedì 9 luglio con il Media Day durante il quale i piloti incontreranno i media per presentare le novità in vista del Gran Premio. Tra i protagonisti attesi, Jorge Martin, Ai Ogura, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Venerdì 10 luglio, l’attività in pista avrà inizio con le prove libere della Moto3 alle 9:00, seguite da quelle della Moto2 e della MotoGP. Nel pomeriggio, le Pre-qualifiche decideranno chi accederà direttamente alla Q2.

Sabato: qualifiche e Sprint Race

Sabato 11 luglio sarà una giornata intensa, con la seconda sessione di prove libere al mattino e le qualifiche alle 10:50. Nel pomeriggio, alle 15:00, si correrà la Sprint Race un appuntamento che ha guadagnato sempre più importanza nel corso degli anni.

Domenica: il gran finale

La giornata clou sarà domenica 12 luglio, con il Warm Up della MotoGP alle 9:40 e le gare delle classi minori in mattinata. Alle 14:00, il semaforo verde per il Gran Premio di Germania della MotoGP con 30 giri di pura emozione. Dopo la bandiera a scacchi, spazio alle analisi e alla conferenza stampa finale.

L’infortunio di Fermin Aldeguer

Una nota dolente arriva dal Team Gresini che ha annunciato l’assenza di Fermin Aldeguer a causa di un infortunio. Il pilota spagnolo, coinvolto in una brutta caduta durante le Pre-qualifiche di Assen, ha riportato una frattura della vertebra T7 e non prenderà parte al Gran Premio di Germania. Il team ha comunicato che non sarà sostituito, lasciando così la griglia con un pilota in meno.

Il comunicato del team è stato pubblicato lunedì mattina, poco dopo l’annuncio dell’addio di Alex Marquez, che correrà con KTM. Un doppio colpo per il team italiano, che dovrà affrontare il weekend tedesco con una formazione ridotta.

Dove seguire il Gran Premio

Tutti gli appuntamenti del weekend saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli orari dettagliati sono disponibili per chi vuole seguire ogni momento delle prove, delle qualifiche e delle gare. Non mancheranno gli approfondimenti pre e post gara, con il commento di esperti e le interviste ai protagonisti.

Il Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring si preannuncia come un weekend ricco di emozioni, con la possibilità di assistere a duelli mozzafiato e sorpassi all’ultima curva. Non perdetevi neanche un momento di questa tappa fondamentale della stagione MotoGP.