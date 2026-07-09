Sky Nomad N90: il grande suv di Xiaomi che diventa ufficio e lounge

Xiaomi presenta il marchio Sky Nomad e il primo modello N90: un maxi suv di 5,3 metri con interni configurabili e sistema range extender con motore 1,5 litri e batteria da circa 70 kWh, per un'autonomia elettrica stimata in 400-500 km.

Xiaomi ha confermato l’esistenza del marchio Sky Nomad pensato per una famiglia di veicoli orientati al comfort e agli spazi ampi. Il primo modello identificato è la N90 un suv full-size che promette interni versatili e una motorizzazione a autonomia estesa. Il costruttore ha accompagnato la presentazione del marchio con materiali promozionali e schematici degli interni, ribadendo l’intento di offrire vetture più simili a un ambiente abitativo che a un tradizionale abitacolo auto.

Nel corso delle comunicazioni ufficiali, Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, ha tracciato la distinzione tra le linee già note della casa e questa nuova famiglia di prodotti: mentre alcune auto sono progettate per la guida sportiva, la gamma Sky Nomad è rivolta a chi privilegia spazio, comfort e soluzioni d’uso flessibili. I dettagli emersi finora riguardano la silhouette generale del veicolo, la lunghezza stimata e il tipo di powertrain adottato.

Design esterno e dimensioni del suv N90

La N90 è stata mostrata tramite teaser che delineano una carrozzeria massiccia e angolata, con un frontale caratterizzato da una firma luminosa che riprende elementi già visti in altri modelli del gruppo. Sul piano delle dimensioni, il veicolo dovrebbe raggiungere i 5,3 metri di lunghezza, collocandosi così nella categoria dei suv full-size. Questa impostazione suggerisce un approccio progettuale orientato alla presenza su strada e alla abitabilità interna, con un passo ampio che favorisce la disposizione di spazi interni generosi.

Interni modulari: dall’ufficio al salotto

Uno degli aspetti più enfatizzati nella presentazione è la possibilità di configurare l’abitacolo in modo molto flessibile. Xiaomi ha diffuso planimetrie che ricordano la distribuzione di un appartamento, evidenziando la presenza di sedili scorrevoli e girevoli che consentono molteplici allestimenti. L’idea è trasformare l’auto in un ambiente utilizzabile come ufficio mobile sala riunioni o zona relax per consumare un caffè, adattando la disposizione dei posti a seconda delle esigenze.

La N90 dovrebbe essere proposta in configurazioni a 5 posti e 7 posti offrendo così opzioni per chi necessita di più sedute senza rinunciare allo spazio. I materiali e l’integrazione dei sistemi a bordo sono stati descritti come orientati al comfort e alla praticità, con soluzioni che privilegiano la vivibilità per passeggeri e occupanti nei viaggi lunghi.

Architettura propulsiva e autonomia

Dal punto di vista tecnico, la N90 è attesa con una architettura range extender ovvero un sistema in cui la trazione è affidata ai motori elettrici mentre un motore termico funge da generatore per ricaricare le batterie quando necessario. In questo caso il propulsore termico indicato è un 1,5 litri che lavora come generatore, alimentando un pacco batterie stimato intorno ai 70 kWh.

Questa combinazione viene presentata con un’autonomia elettrica di circa 400-500 km secondo il ciclo cinese più permissivo, mentre l’autonomia complessiva combinata, sfruttando anche il motore ausiliario, viene indicata in valori che possono raggiungere fino a 1.500 km. Si tratta di numeri che puntano a risolvere le principali preoccupazioni legate all’autonomia nei viaggi lunghi, senza abbandonare la trazione elettrica come elemento centrale del progetto.

Funzione del range extender

Nel dettaglio, il concetto di range extender prevede che il motore a benzina non sia collegato alle ruote: la spinta è garantita esclusivamente dal sistema elettrico, mentre il motore termico genera elettricità quando la batteria diminuisce il suo stato di carica. Questo approccio mira a combinare i vantaggi della guida elettrica con la praticità di rifornimento e autonomia tipica delle motorizzazioni tradizionali.

La scelta tecnica di una unità da 1,5 litri suggerisce un bilanciamento tra efficienza e capacità di generazione, mentre il pacco batterie da circa 70 kWh colloca la N90 in una fascia di capacità importante per supportare gli usi quotidiani e i viaggi a lunga distanza.

Al momento molte specifiche restano ancora da ufficializzare: Xiaomi ha lanciato campagne promozionali e attivato pagine dedicate al marchio Sky Nomad, ma la presentazione completa del veicolo non è stata ancora fissata pubblicamente. Rimane quindi da attendere la rivelazione ufficiale per confermare dati tecnici finali, allestimenti e listini.