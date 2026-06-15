Gran Premio Nuvolari 2026: il percorso, le auto e le novità della 36ª edizione

Dal 17 al 20 settembre 2026, Mantova tornerà a essere il cuore pulsante dell’automobilismo storico con la 36ª edizione del gran premio Nuvolari. Organizzato dalla Scuderia Mantova Corse sin dal 1991, questo evento rende omaggio a uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, Tazio Nuvolarinoto affettuosamente come Nivola.

La manifestazione, che si snoda attraverso Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Repubblica di San Marinoè un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e non solo. Quest’anno, il Gran Premio Nuvolari introduce diverse novità che rendono l’edizione 2026 ancora più speciale.

Un percorso ricco di sfide e suggestioni

Il tracciato del Gran Premio Nuvolari 2026 è stato completamente rivisto per offrire ai partecipanti un’esperienza unica. I 300 equipaggi iscritti affronteranno prove cronometrate e di media lungo un percorso di 1.100 chilometri che include tre autodromi di fama internazionale: Mugello, Imola e Magionee tre circuiti cittadini allestiti a Carpi, Forlì e Lugo di Romagna.

La gara prenderà il via da Mantovacittà natale di Nuvolari, e si snoderà attraverso alcune delle strade più suggestive d’Italia. I concorrenti attraverseranno la Pianura Padanagli Appennini e le colline tosco-romagnole, per poi dirigersi verso il Mare Adriatico e la Repubblica di San Marinoprima di fare ritorno a Mantova.

Auto storiche e sostenibilità

Al Gran Premio Nuvolari 2026 sono ammesse vetture costruite dal 1919 al 2000suddivise nelle categorie PreWar, Classic e Youngtimer. Oltre alle auto storiche, saranno presenti anche 35 moderne Gran Turismoper un totale di 300 equipaggi in gara.

L’organizzazione del Gran Premio Nuvolari ha sempre dimostrato una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il progetto Gran Premio Nuvolari Greenavviato nel 2026, prevede iniziative per compensare le emissioni di CO2 e ridurre l’utilizzo della plastica durante la manifestazione. Ad ogni equipaggio, allo staff organizzativo e ai media verranno distribuite borracce ecologiche in tritane saranno posizionati erogatori di acqua potabile nelle aree di partenza e arrivo.

Il programma dettagliato

La manifestazione si aprirà giovedì 17 settembre con le verifiche documentali e tecniche a Mantovaseguite dalla tradizionale cena di benvenuto in Piazza Erbe. Venerdì 18 settembre, la partenza ufficiale avverrà dalla Piazza Sordellocon i concorrenti che si dirigeranno verso Carpil’Autodromo del Mugello e l’Autodromo di Imolaper poi fare tappa a Cesenatico e Rimini.

Sabato 19 settembre, la seconda tappa vedrà i partecipanti attraversare le Marche e l’Umbriacon passaggi a Sant’Angelo in VadoCittà di Castello e l’Autodromo di Magione. La giornata si concluderà con un gala dinner in onore di Tazio Nuvolari al Grand Hotel Rimini.

Domenica 20 settembre, l’ultima tappa porterà i concorrenti da Rimini a Ferraracon prove cronometrate a MeldolaForlì e Lugo di Romagna. Il pranzo finale si terrà presso l’Abbazia di San Benedetto Poprima del trionfale arrivo in Piazza Sordello a Mantova.

Le iscrizioni per il Gran Premio Nuvolari 2026 rimarranno aperte fino al 31 . Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale .